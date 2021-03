Aifa sospende in tutta Italia il vaccino AstraZeneca: «Misura precauzionale»

L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale

L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei come Germania e Francia. In mattinata i carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Biella, hanno sequestrato le dosi del lotto ABV5811 AstraZeneca. Aifa ha pure fatto sapere che saranno comunicate le modalità, per chi ha avuto la prima dose, per il completamento del ciclo vaccinale.

Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, si è così espressa sui social: «Non posso che condividere la posizione di Aifa. Bloccare le vaccinazioni con AZ è una misura precauzionale utile a far chiarezza e far sapere che per il Governo la sicurezza dei vaccini è essenziale. Aspettiamo analisi e dati, pronti a ricominciare appena non ci saranno più dubbi».