Aiga apre lo sportello di ascolto per gli avvocati "stressati"

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Padova (AIGA Padova), con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Padova e con la collaborazione di SIPAP Società Italiana Psicologi Area Professionale ha avviato il progetto Sportelli di ascolto. Si tratta di un servizio gratuito di ascolto e consulenza, offerto da un team selezionato di

professionisti psicologi esperti nel rapporto tra vita professionale e personale. Si accede al servizio attraverso un modulo online di prenotazione ad un incontro individuale in presenza presso uno degli studi dei professionisti psicologi coinvolti. Il progetto, rivolto a praticanti e avvocati iscritti presso l’Ordine di Padova, vuole offrire un

supporto pragmatico e personalizzato per affrontare efficacemente le sempre maggiori criticità lavorative che possono sfociare in eccessi di stress particolarmente disfunzionali come il burn out.

Emotività

Non si tratta di un percorso psicoterapeutico, ma di uno spazio specifico di supporto e consulenza per comprendere con maggior chiarezza il contesto emotivo e relazionale delle problematiche vissute. Tale consapevolezza è la base su cui poggia ogni processo di miglioramento, valorizzazione e ricerca delle proprie risorse personali e professionali. Si tratta di un progetto pilota in tutta Italia. Per accedere allo Sportello è necessario compilare il form online presente sul sito www.sipap.it nella sezione iniziative territoriali, progetto. È necessario compilare un piccolo questionario, che serve a Sipap per effettuare una prima valutazione del caso. Tutti i dati personali degli aderenti al progetto sono raccolti con la massima privacy direttamente da Sipap. L’interessato verrà contattato per fissare il primo appuntamento, che sarà poi seguito da un secondo incontro (o colloquio) di follow up. Tutti gli incontri si svolgono privatamente presso gli studi professionali degli psicologi incaricati. Nel progetto rientra infine un momento annuale di approfondimento con l’Ordine degli Avvocati e con le Associazioni coinvolte.

William Castagnotto

«Lo Sportello di Ascolto è un presidio, una preziosa opportunità per tutte le colleghe e i colleghi che hanno la necessità di un confronto specializzato con uno psicologo qualificato - dice William Castagnotto, presidente di Aiga Padova - .È uno strumento fondamentale anche per supportare i giovani professionisti, i più colpiti dalle conseguenze della pandemia, a livello professionale, economico e relazionale. Nei nostri intenti lo Sportello è anche uno strumento di prevenzione, approfondimento e divulgazione, con occasioni annuali di confronto e di studio sui dati e sulle problematiche psicologiche più diffuse. Lo Sportello di Padova è il primo progetto in Italia di ascolto e supporto psicologico dedicato esclusivamente alle problematiche legate alla professione forense».