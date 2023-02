AIL Padova cerca quattro volontari del Servizio Civile

AIL Padova è alla ricerca di 4 volontari del Servizio Civile Universale, si tratta di un'importante occasione di crescita personale e professionale per giovani tra i 18 e i 28 anni che hanno voglia di dedicare un anno per dare sostegno alle persone ammalate, sia adulti che bambini e un aiuto concreto ad AIL.

AIL Padova

AIL Padova promuove sul territorio lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie e sulle altre emopatie maligne, migliora l’organizzazione e i servizi della Clinica di Oncoematologia Pediatrica e dei reparti di Ematologia per adulti dell’Ospedale di Padova e di Camposampiero, da accoglienza, assistenza psicologica e relazionale ai malati ematologici ed alle loro famiglie.

Gli obbiettivi del progetto

«Gli obbiettivi del progetto – spiega Stefano Zanutto tesoriere di AIL Padova – sono dare sostegno personale nei percorsi assistenziali e nell’accesso alle cure, incrementare le azioni informative e di sensibilizzazione sui temi sanitari e sul diritto alla salute, ricercare modalità innovative di foundraising per raccogliere fondi aggiuntivi per la ricerca ed il miglioramento dei servizi per i pazienti ematologici utilizzando anche le piattaforme social».

La formazione

I volontari otterranno alla fine una formazione generale sui principi che sono alla base del Servizio Civile Universale e una formazione relativa alle specificità del Progetto che sarà erogata dal personale e dai volontari di AIL Padova.

Dettagli

Il servizio civile prenderà avvio a maggio prossimo e prevede un impegno di 25 ore

settimanali con un'indennità di 444,30 euro mensili.

La domanda per partecipare al progetto può essere presentata solo online dal portale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile tramite riconoscimento SPID e dovrà essere inoltrata entro le ore 14 del 10 febbraio. Si può accedere anche tramite il sito di AIL Padova www.ailpadova.it

Foto articolo da https://ailpadova.it/