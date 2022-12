Comparto termale, la denuncia di Ugl: «Nessun aiuto ai dipendenti per il caro vita»

«Nessun dipendente delle strutture alberghiere, ristorative e degli esercizi pubblici (tranne qualche limitata eccezione e attivando discriminanti) hanno ricevuto aiuti concreti per il caro vita, tra bonus carburanti e bonus utenze, dai propri datori di lavoro operanti nel Bacino Termale Euganeo. Nessuno di questi imprenditori, a nostra conoscenza, ha preso in considerazione almeno uno dei 4 provvedimenti legislativi, i cc.dd. Decreti Aiuti, messi in campo sia dal governo Draghi e sia dall’attuale governo Meloni»: inizia con queste parole la denuncia di Andrea Peruzzo, dirigente sindacale di Ugl Terziario Bacino Euganeo.

Ugl

Aggiunge Peruzzo: «Un Natale veramente all’insegna dell’egoismo da parte dei titolari di tutta la filiera dell’Horeca (hotel, restorant, catering) e dei pubblici esercizi del territorio termale. Nemmeno le associazioni datoriali di Fedealberghi, Confindustria, Ascon, Confesercenti, sebbene sollecitate sin dallo scorso novembre da Ugl Terziario Bacino Euganeo, hanno voluto indicare tali soluzioni ai propri associati, ma si sono invece negati addirittura al confronto sociale accampando scuse inverosimili. Per questi lavoratori e le loro famiglie il Natale è stato veramente di magro perchè, oltre a non essere arrivato nessun aiuto da parte dei loro datori di lavoro, non hanno nemmeno ricevuto la gratifica natalizia, se non in acconto per i più fortunati, ma la riceveranno con la busta paga di dicembre che vedranno a gennaio, quando ormai le festività saranno ormai tutte terminate. Questo contro il principio normativo e contrattuale del pagamento della 13esima mensilità che prevede il pagamento prima delle festività natalizie e non dopo. Poi inutile lamentarsi se sempre più lavoratori optano per lavorare in altri comparti dove almeno si possano sentire vere e proprie risorse umane e non solo dei semplici numeri da sfruttare».