Al G20 di Roma la prima passerella di Serenella Cappello, la moglie padovana del premier Draghi

«Chiedetelo a mia moglie». In tempi non sospetti, quando il nome di Mario Draghi iniziava ad essere già il più gettonato per sostituire Giuseppe Conte in odor di caduta, a chi gli chiedeva conto del futuro, l'attuale premier rispondeva così. E proprio la moglie, la padovana Serenella Cappello, rispondeva a sua volta che il “suo” Mario non sarebbe entrato mai in politica. Oggi invece la situazione è cambiata. Il marito Draghi è primo ministro, sta gestendo uno dei periodi più delicati dal Dopoguerra, mentre lei resta defilata al contrario di molte First Lady. Almeno fino a ieri, quando anche lei ha fatto il suo debutto al G20 di Roma. Ha preso il thè con il presidente americano Joe Biden e ha accolto Brigitte Macron, Emine Erdogan e Carrie Johnson insieme a Joachim Sauer, marito della cancelliera tedesca Angela Merkel, e Heiko von der Leyen, sposo della presidente della Commissione Europea, Ursula, accompagnandoli al Colosseo e ai Fori Imperiali.

Chi è Maria Serena Cappello

La prima uscita pubblica della moglie di Mario Draghi ha destato molta curiosità anche nei padovani, essendo lei originaria proprio della città del Santo. La first lady del capo del governo ed ex presidente della Bce è nata a Padova il 28 luglio del 1947, coetanea del marito Mario. La coppia ha due figli, Giacomo e Federica. Un passato di studi in letteratura inglese all’Università di Vicenza, ha conosciuto Draghi in montagna, in tempi non sospetti all'età di 19 anni. Ha sempre scelto una vita lontana dai riflettori nella casa di famiglia in Umbria. Di origini nobiliari - discendente della sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici - è anzitutto un’esperta e appassionata di letteratura inglese. La sua “padovanità” per ora non è emersa troppo, ma non è esclusa nel prossimo futuro la presenza della coppia in città per onorare il successo ottenuto da Urbs Picta come patrimonio Unesco. Intanto oggi chiuderà il G20, che vede presente anche il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, molto discusso in città in questi giorni, dopo aver ottenuto la cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta (di cui è originaria la sua famiglia) e dopo aver annunciato la visita al Santo. Annuncio che non è stato preso affatto bene dai frati e dalla Diocesi.