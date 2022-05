Al Salone dei Sapori arriva come special guest lo chef Carlo Cracco

È già tutto pronto per il ritorno in presenza del Salone dei Sapori, organizzato in collaborazione fra Comune, Regione, Provincia, Venice Promex e Padova Looking & Ahead Beyond. Durerà tre giorni, da venerdì 27 maggio a domenica 29. Ospite speciale sarà lo chef vicentino Carlo Cracco. Si inizia con due eventi al Pedrocchi: in sala Rossini, alle 18, Daniele Rossi presenterà il suo nuovo libro. Alle 20 cena di gala sempre nello storico Caffè, con prenotazione obbligatoria. Per l'occasione le logge del Palazzo della Ragione saranno illuminate con luci molto particolari che daranno al Salone un tocco di magia e di bellezza. Sia sotto il Salone che nelle due piazze e in via Oberdan sono previsti tantissimi eventi, tra cui laboratori di educazione alimentare, di nutrizione clinica e di showcooking. Per il pubblico, che è atteso numeroso anche da fuori regione, sono previste offerte alimentari spettacolari, come una verticale di quattro assaggi di vino e di altrettanti cicchetti. È stato già predisposto un servizio d'ordine con tutor per tutti gli eventi