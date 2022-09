Ambiente, arriva l'auto che fa la "Tac" a tutti gli alberi della città

Nella giornata di oggi 5 settembre in molti avranno notato per la città una particolare automobile, con installato un sistema ad alta tecnologia che permette di realizzare un’attenta analisi digitale degli alberi cittadini. Questo particolare rilievo è effettuato da Greehill, un’azienda specializzata nello studio di alberi in ambito urbano, partner di R3Gis, azienda di Bolzano che sviluppa software di gestione del territorio. Questo progetto rientra in una sperimentazione che coinvolge alcuni comuni italiani, tra cui Padova e Roma, e permetterà l’acquisizione di dati necessari al fine di stabilire le caratteristiche delle piante e loro eventuali anomalie in alcune aree della città.

Bressa

«Una sperimentazione che è un’opportunità per la nostra città. Una volta raccolti ed elaborati i primi dati delle aree test, potremo valutare se e come dotare il Comune di questa importante tecnologia che andrà a supporto del lavoro che quotidianamente il settore Verde svolge a tutela del patrimonio arboreo - commenta l'assessore al verde, Antonio Bressa - .Questo sistema ci permette oggi di catturare una grande quantità di dati relativi agli alberi e al verde pubblico ma è una tecnologia che può essere estesa anche ad altri elementi dell’arredo urbano. Una banca dati che sarà fondamentale e permetterà di risparmiare risorse e tempo nella valutazione dello stato di salute degli alberi e nella salvaguardia del verde, il tutto nella cornice della una Smart City»