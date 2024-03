Il cedro di piazza Antenore è (forse) salvo. E Padova per la quarta volta è città degli alberi

«Già nella giornata di giovedì sono stati fatti i primi test e le potature di alleggerimento. Il giorno seguente è stata svolta la tomografia della pianta, ovvero una sorta di radiografia, e nella giornata di ieri sono state fatte le prove di trazione ad entrambi i cedri di Piazza Antenore. Le prove di trazione erano già state programmate su entrambi gli alberi, per questo siamo riusciti ad intervenire così tempestivamente, a conferma del fatto che il nostro costante lavoro di monitoraggio è prezioso e ci aiuta ad aumentare la sicurezza del nostro patrimonio. Siamo in attesa dei risultati di tutte le analisi ma possiamo dirci ottimisti sul fatto che il cedro non debba essere abbattuto. Le condizioni di forti piogge hanno messo sotto pressione un ramo già precedentemente danneggiato, ma la pianta risulta robusta».

Il premio

Per il quarto anno consecutivo, Padova si conferma “Città degli alberi”, premiata dal “Tree Cities of the World”, programma internazionale della Arbour day Foundation e della Fao (Food and agriculture organization) che mira a creare una rete internazionale di città al fine di sviluppare la conoscenza e la condivisione di buone pratiche in tema di conservazione delle foreste urbane e gestione dei patrimoni arborei. Per aggiudicarsi il premio Padova ha dovuto soddisfare cinque standard, che riguardano: l’esistenza di una struttura dedicata alla gestione degli alberi (il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana), la presenza di regole specifiche per la gestione degli alberi (il Piano di gestione delle alberature), l’esistenza di un censimento degli alberi, la definizione nel bilancio di risorse dedicate, l’organizzazione di eventi di promozione e consapevolezza in tema albero.

I promotori

Per i promotori del premio “piantare alberi in un’area metropolitana comporta una miriade di benefici che vanno oltre il riconoscimento di questo programma. Aumentare il numero di alberi in una comunità può aiutare a ridurre i costi per l’energia, la gestione delle acque piovane e il controllo dell’erosione. L’obiettivo è quello di creare una rete di città per condividere le migliori pratiche ma soprattutto Tree Cities of the World mira a creare più spazi verdi nelle aree urbane, riconoscendo le città che lo fanno bene.”

La voce dei protagonisti

Dan Lambe, amministratore delegato della Arbor Day Foundation ha affermato: «Gli alberi sono importanti per le persone, non importa da quale paese provengano o quale lingua parlino. Vogliamo tutti vivere in una città sana, resistente e bella: gli alberi fungono da linguaggio comune per renderlo possibile. Essere riconosciuti nel programma Tree Cities of the World significa che la città si sta impegnando ad andare ben oltre per definire gli alberi come infrastrutture verdi fondamentali per i cittadini».

L’assessore al Verde del Comune di Padova Antonio Bressa commenta :«Un premio molto autorevole che certifica la costanza con la quale stiamo lavorando per rendere Padova sempre più verde, alberata e sostenibile. Padova ha ottenuto questo riconoscimento altre volte, dimostrando di saper di anno in anno rispondere meglio agli stringenti requisiti richiesti. Non solo nuovo verde, ma un attento monitoraggio del patrimonio e il fondamentale coinvolgimento della cittadinanza nella promozione e valorizzazione del verde. Puntiamo a crescere sempre di più in questa direzione».