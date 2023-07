Crollato nella notte un albero secolare del parco dell'Università di Padova

Nella notte tra il 23 e il 24 luglio una delle due farnie monumentali del giardino storico di Villa Revedin Bolasco è caduta a terra senza una apparente causa esterna.

Albero caduto

Tutti gli esemplari monumentali del giardino storico sono periodicamente sottoposti a monitoraggio strumentale e le indagini condotte sul fusto della farnia avevano sempre dato esiti confortanti sullo stato di salute della pianta. È quasi certo che il cedimento sia avvenuto per la forte inclinazione assunta dal fusto durante la sua crescita che, unitamente alle recenti sollecitazioni da parte degli eventi atmosferici, ha determinato la rottura delle radici sul lato in tensione dando così origine a una frattura e al crollo della pianta. Alla luce di quanto accaduto il monitoraggio per verificare lo stato di salute e integrità degli alberi monumentali sarà ampliato anche ad altri esemplari e contemplerà anche il monitoraggio degli apparati radicali in particolare per quegli alberi cresciuti in prossimità dei viali dove più intensa può essere l'azione di calpestamento.