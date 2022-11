Il Natale entra nel vivo, sbarca l'albero griffato "Dodo" sul Liston

Entra nel vivo il Natale padovano. Questa mattina (28 novembre) è arrivato davanti a palazzo Moroni il tradizionale abete natalizio che sarà acceso il 3 dicembre. Oltre all'albero sul Liston, lo stesso giorno prenderà il via il grande spettacolo del videomapping sui palazzi monumentali.

L'albero

Il 3 dicembre dalle 16.30 l’accensione dell’albero di Natale a cura di Ferrari Gioielli per il marchio Dodo. La cerimonia di accensione prevederà attività di animazione e i saluti istituzionali che accompagneranno l’accensione dell'elemento più iconico del nostro Natale. Dal 3 dicembre torna lo spettacolo delle proiezioni di luci e del videomapping sulle facciate monumentali di Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta, Piazza dei Signori, sul Duomo, sulla Chiesa di Sant’Antonino e sulla Basilica di Santa Giustina. Il tema di quest’anno è un “Giardino di Stelle” che unirà il risalto delle linee architettoniche degli edifici con le iconiche stelle di Giotto e delicati elementi floreali.

Pista pattinaggio e Capodanno

La vera novità di quest’anno è la Pista di Pattinaggio su Ghiaccio ai Giardini dell’ Arena. E’ organizzata dall’Associazioni Mame e Fusmart Mutaforma, in collaborazione con la ditta Lanza Camilla e con il supporto dell'Assessorato alle attività produttive e commercio. E’ l’unica pista del Ghiaccio all'aperto a Padova nella stagione natalizia 2022/2023, ed è installata nella zona posteriore dei Giardini dell'Arena, con accesso consigliato da Via Porciglia. L’inaugurazione è fissata per venerdì 2 dicembre. La notte di San Silvestro esordisce il Capodanno in Piazza Insurrezione, un nuovo grande show per accompagnare l’arrivo del nuovo anno a ritmo di musica nel cuore del centro storico. Tante novità in arrivo anche per la Festa della Befana il 6 gennaio in Prato della Valle.

Risparmio energetico

La spesa energetica del Comune di Padova per luminarie, proiezioni e videomapping natalizi è pari a circa lo 0,12% del totale della spesa energetica del Comune, grazie a un uso esclusivo della tecnologia LED a basso impatto e a un piano di riduzione dei consumi che porterà al risparmio di oltre il 30% di energia rispetto agli anni scorsi attraverso lo spegnimento anticipato e la compressione del periodo di accensione (6 giorni in meno)