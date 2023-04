Ecco 140 nuovi alberi in questo inizio di primavera

Sono in corso in questi primi giorni di aprile, in diverse aree del territorio del comune di Albignasego, le piantumazioni di 140 alberi: gli interventi interessano strade e parchi in tutti i quartieri, dalle arterie principali come via Roma fino alle zone più periferiche. Le essenze oggetto delle piantumazioni – pinus a fiore, tiglio, acero campestre, liquidambar, bagolaro – sono prevalentemente autoctone e sono state scelte anche in base alla capacità di assorbimento della CO2. Il patrimonio arboreo della Città di Albignasego è composto da circa 9000 piante, 5600 nei trenta parchi di Albignasego e oltre 3300 lungo le strade.

Gli amministratori

«Nel nostro territorio – spiega il Sindaco Filippo Giacinti – si contano circa 450 mila metri quadrati di aree verdi e all’attività di manutenzione e sostituzione degli alberi affianchiamo ogni anno nuove piantumazioni». Gli ha fatto eco l'assessore all'Ambiente Valentina Luise: «Un patrimonio oggetto di forte attenzione anche grazie ai progetti di pianificazione del verde e riforestazione urbana per connettere tra loro e valorizzare le aree verdi presenti nel nostro territorio». Dopo una prima fase di analisi e censimento per la costituzione di una banca dati georiferita delle alberature, l’attività proseguirà con l’individuazione delle linee guida per la progettazione delle aree verdi e con la previsione delle nuove piantumazioni. E’ inoltre in programma la realizzazione di un prontuario per la creazione di nuovi filari alberati e aiuole verdi studiati appositamente per ridurre le isole di calore nelle strade principali.

Festa degli Alberi

Anche nel 2023 verrà riproposto l’appuntamento con La Festa degli Alberi per i nuovi nati, con la piantumazione degli alberi dedicati ai bambini nati nel corso del 2022. Ogni anno inoltre Legambiente Pratiarcati, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza inoltre La Festa dell’Albero, ideata per sensibilizzare la cittadinanza rispetto al valore del verde pubblico e ai temi connessi alla tutela ambientale: in questa occasione lo scorso dicembre nel parco dietro al municipio di via Milano sono state messe a dimora 30 nuove piante.