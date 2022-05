Albignasego, assistenza per minori disabili anche durante i centri estivi

Le famiglie di bambini e ragazzi con disabilità, che a scuola sono seguiti da operatori socio - sanitari, potranno richiedere la presenza di personale per l’assistenza dei loro figli anche durante i centri ricreativi estivi organizzati ad Albignasego. Tali operatori sono in carico al Servizio integrazione scolastica e sociale dell’Ulss 6, ma vanno richiesti presentando domanda al Comune.: un’iniziativa volta a favorire l’inclusione sociale. Per ogni minore con disabilità (frequentante la scuola per l’infanzia, primaria o secondaria di primo grado), l’Ulss garantisce un massimo di 20 ore settimanali per quattro settimane, dal 13 giugno al 26 agosto 2022. Tale assistenza non è prevista per i minori frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, per i quali saranno organizzate attività specifiche presso i centri diurni, per un massimo di quattro settimane nel periodo estivo. I genitori interessati possono presentare richiesta all’ufficio Servizi sociali del Comune di Albignasego – area disabilità (indirizzo mail matilde.sinico@comune.albignasego.pd.it) entro il 10 giugno, facendo compilare al responsabile del Centro estivo la modulistica reperibile nel sito internet comunale, che contiene anche le note organizzative. Il servizio verrà garantito a partire dal 13 giugno per le richieste pervenute entro il 20 maggio: per le richieste trasmesse oltre questa data, l’assistenza sarà avviata nelle settimane successive.