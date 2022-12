La fototrappola antifurbetti dei rifiuto "becca" il ladro dell'ecocentro

L’analisi dei fotogrammi della fototrappola porta all’identificazione e alla denuncia di una persona. I fatti si sono svolti alcune settimane fa all’ecocentro di Albignasego. Dall’analisi delle immagini effettuata dal personale autorizzato della polizia locale, è stata vista un’auto fermarsi nel parcheggio dell’ecocentro, una persona scendere e poi introdursi nell’area di raccolta rifiuti, dalla quale avrebbe prelevato oggetti caricati infine nell’automobile. Informato il responsabile della gestione dell'ecocentro, è stata da quest’ultimo depositata denuncia alla stazione carabinieri di Albignasego, mentre il comando di polizia locale forniva le immagini con la targa del mezzo.

Mauri

«Questo episodio non è stato un evento sporadico – commenta Davide Mauri consigliere delegato alla Sicurezza Urbana - ma erano molti mesi che ci giungevano segnalazioni da parte dei responsabili dell'Ecocentro di depredazioni notturne di rifiuti tra cui monitor computer, ferri da stiro e motori di frigoriferi. Abbiamo lavorato per individuare il colpevole così da interrompere questa situazione. Un ringraziamento all'Arma dei carabinieri e alla polizia locale per il prezioso e sinergico lavoro che hanno messo in campo assieme per porre fine a questo circuito illegale di rifiuti».