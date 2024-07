Stroncato da un attacco d'asma un noto ristoratore di 33 anni

E' morto a seguito di un terribile attacco d'asma che di fatto non gli ha dato scampo. Aveva solo 33 anni Marco Girotto. Il decesso è avvenuto il 9 luglio in un letto della Terapia Intensiva di Padova. Marco Girotto era un affermato cuoco. Lavorava in un ristorante di Albignasego ed era fidanzato con una nota street artist argentina. Il dramma proprio mentre stava lavorando: il 33enne si è accasciato privo di sensi e di fatto non ha più ripreso conoscenza.

Chi era

Il 33enne nativo e cresciuto ad Albignasego, ha studiato all'istituto alberghiero "Pietro d'Abano", il suo sogno è sempre stato quello di lavorare nel mondo della ristorazione. Le sue aspettative si sono concretizzate con un'importante esperienza a Londra e ultimamente al ristorante "Dal Bruto Ruffero" a San Giacomo di Albignasego. Fidanzato con Carolina Bianco, nota con il nome d'arte di Carolì. Dal loro amore è nata otto mesi fa una splendida bambina. La vittima lascia con il cuore spezzato il padre Stefano, la mamma Gabriella e il fratello Simone. L'ultimo saluto a Marco è fissato per domani 12 luglio alle 15,30 nella parrocchiale di San Tommaso ad Albignasego. E' probabile che saranno in tanti coloro che vorranno tributargli l'ultimo estremo saluto.