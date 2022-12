Weekend ricco di iniziative in attesa del tanto atteso Natale

Ultimo weekend prima del Natale. Albignasego sarà ricchissimo di iniziative, appuntamenti e occasioni di intrattenimento. Oltre al villaggio di Natale con le casette in legno tipiche dell’atmosfera natalizia e alla pista di curling allestita su ghiaccio sintetico, che permette a chiunque lo desideri di provare questo sport, piazza Del Donatore ospiterà numerosi appuntamenti e occasioni di socialità e divertimento, all’insegna del Natale. Per tutta la durata del fine settimana, sabato e domenica dalle 9 alle 18, sarà riproposto il mercatino degli hobbysti, vista la grande richiesta da parte della cittadinanza e la disponibilità degli espositori.

Oggi

Si inizia oggi, sabato 17 dicembre alle 15, quando la Camminata con Babbo Natale in collaborazione con GPDS, porterà tantissime persone lungo le strade principali del Comune con soste sfiziose e divertenti presso alcune attività commerciali del centro. Partenza e arrivo della camminata: piazza Del Donatore. In contemporanea, sempre dalle 15, le letture animate proposte in biblioteca coinvolgeranno i bambini di età compresa fra i sei e gli 11 anni (incontro su prenotazione a natalealbignasego@gmail.com, massimo 25 posti). Dalle 16 alle 18 Tore dj set in piazza. Chiude il sabato prenatalizio lo spettacolo di musical Note di Natale presentato dall’associazione Mouge, alle 21 palazzetto polivalente.

Domani

Domenica 18 il cartellone degli eventi è molto fitto. I Babbi Natale in moto si raduneranno alle 9.30 a cura di Azzurra Eventi. Nel pomeriggio, la biblioteca propone le letture animate dalle 14.30 per i bambini di età compresa fra i sei e gli 11 anni (anche in questo caso è necessaria la prenotazione), mentre alle 16 ci sarà la premiazione dell’albero di Natale più "creativo" in collaborazione con le scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Albignasego. Alle 16.15 Massimo Farina e l’associazione The Play curano lo spettacolo di intrattenimento di mimo che precede l’esibizione del gruppo Creativa con rock vintage revisited. Chiude il pomeriggio il concerto di Natale delle 17 a cura di CEM. La sera di domenica alle 21, Ottave Parallele propone il Concerto di Natale nella chiesa di Sant’Agostino.

Il sindaco e l'assessore

«Il Natale ad Albignasego è arrivato alle sue due giornate più dense di eventi e appuntamenti – è il commento del sindaco Filippo Giacinti – sempre all’insegna della varietà delle proposte, che lo rendono pertanto adatto a tutti e a tutte le fasce d’età». Al primo cittadino ha fatto eco l'assessore al Commercio Gregori Bottin: «Queste festività rappresentano un’occasione preziosa per scegliere di sostenere le attività economiche commerciali e artigianali del territorio, che possono contare sul supporto da parte dell’Amministrazione e di tutte le realtà, enti e associazioni, che danno il proprio contributo affinché si realizzi al meglio il progetto del Natale ad Albignasego».