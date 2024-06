Due giorni di esercitazioni in Croazia per dare forza al progetto Cicero

Presentato ufficialmente a settembre 2023, il progetto Cicero sta procedendo secondo quanto pianificato. Il 15 e 16 giugno hanno avuto luogo le prime esercitazioni congiunte tra Italia e Croazia, a Labin (Albona), in territorio croato. Il programma prevede importanti investimenti nella protezione civile, ponendo un forte accento sulla prevenzione degli incendi boschivi e sulle esercitazioni di salvataggio in scenari urbani di calamità naturale, grazie al finanziamento del Programma Interreg Italia - Croazia, che promuove la collaborazione tra i due Stati affacciati sul Mar Adriatico. Il finanziamento europeo, pari a 230 mila euro, è stato suddiviso tra l’Unione dei Comuni Pratiarcati e la città di Albona. Queste risorse saranno utilizzate per elaborare un protocollo transfrontaliero condiviso, che garantirà il sostegno reciproco per la tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente dai pericoli derivanti da calamità naturali o catastrofi nell'intera area di competenza.

Il progetto Cicero

«Il progetto Cicero – spiega Daniele Maran consigliere delegato alla Protezione civile - non solo costruisce un ponte di collaborazioni tra due paesi amici, ma promuove anche le capacità dei nostri volontari oltre i confini territoriali. Con la nostra expertise e organizzazione, possiamo esportare il nostro valore. Negli ultimi otto anni, abbiamo fatto passi da gigante, come dimostra la nostra squadra di droni». I due giorni di esercitazioni transfrontaliere per i gruppi di Protezione Civile di Albignasego, Maserà e Casalserugo a Labin, sono stati composti da momenti di formazione e interventi congiunti. Durante le esercitazioni, i volontari della squadra SIRE (Squadra Intervento Recuperi in Emergenza) sono stati coinvolti nel salvataggio di due ragazzi caduti con la moto. Il gruppo italiano si è unito ai Vigili del Fuoco di Albona e alla Croce Rossa croata. Il carburante fuoriuscito dalla moto ha sviluppato un incendio, prontamente domato dalla squadra Aib (Anti Incendio Boschivo) di Albignasego con uomini e mezzi, sotto la guida del comandante di Albona. La nuova squadra droni, costituita grazie ai fondi del progetto Cicero, ha inviato le immagini

in tempo reale all'unità operativa di comando locale. Inoltre, sono state svolte diverse attività di recupero feriti con l'uso di una teleferica ancorata tra la torre mineraria di Albona, alta 30 metri, e il mezzo dei Vigili del Fuoco del comando locale. La squadra SIRE di Albignasego ha condiviso due diversi protocolli di lavori in fune non conosciuti ad Albona. Numerosi spettatori, tra cui molti bambini, hanno potuto assistere alle esercitazioni e apprendere ulteriori informazioni presso i loro stand espositivi.