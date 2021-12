Albignasego, pronto il piano neve del Comune

È tutto pronto ad Albignasego per intervenire in caso di neve e ghiaccio: con una spesa di 46.600 euro il Comune garantirà il rapido intervento per l’intera stagione invernale. Le temperature stanno diventando sempre più rigide e nei prossimi giorni, in caso il meteo desse allerta per la possibile formazione di forti gelate notturne, scatterà il Piano neve. Il quale ha una funzione preventiva e una di intervento tempestivo in caso di formazione di ghiaccio e di precipitazioni nevose. Nel momento in cui fossero previste forti ghiacciate notturne, i mezzi della ditta incaricata uscirebbero a spargere il sale nelle strade poste a tramontana, sui cavalcavia, davanti agli edifici pubblici, scuole, cimieri. Qualora invece dovesse nevicare, partirebbe immediatamente l’attività di sgombero con le lame e la successiva rimozione dei cumuli nevosi ammonticchiati a bordo strada.

Sindaco Giacinti

«Il Piano neve è fondamentale - dichiara il sindaco Filippo Giacinti - al fine di evitare il rischio di incidenti, intervenendo, laddove è necessario, a garantire l’incolumità a chi conduce i veicoli e ai pedoni. Siamo quindi pronti ad attivarci per assicurare gli interventi, spesso a carattere d’urgenza e di imprevedibilità, che consentano il regolare andamento del traffico veicolare, ciclabile e pedonale nell’intero territorio comunale». L’intervento del Comune non esula dalla responsabilità personale e dalla cautela che tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare. «Invito gli automobilisti e i motociclisti alla prudenza» prosegue il sindaco Giacinti «in particolar modo quando transitano lungo le strade cittadine al mattino presto e alla sera, momenti nei quali è più probabile la presenza di ghiaccio sull’asfalto ed è facile scivolare e causare incidenti. Da parte nostra ci sarà, come detto, tutta l’attenzione necessaria ad intervenire tempestivamente con lo spargimento del sale, che distribuiremo, come ogni anno, anche alle scuole dell’infanzia e all’Istituto comprensivo per le primarie e la secondaria di primo grado».