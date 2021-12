Albignasego, prosegue il piano di ammodernamento della pubblica illuminazione

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di ulteriore ammodernamento della pubblica illuminazione nel territorio di Albignasego. Nei giorni scorsi sono state sostituite 19 lampade a led in altrettanti lampioni nelle vie Tassoni a San Tommaso e Santa Lucia ai Ferri, per andare a completare zone in cui permaneva un tipo di illuminazione obsoleto e per dare continuità ai lavori di contenimento energetico in atto nel territorio comunale.

Altri punti luce

Sono in fase di avvio invece degli interventi in alcuni punti luce, che con il passare del tempo sono rimasti “inglobati” nelle chiome degli alberi che man mano sono cresciuti accanto a loro. In alcuni casi il Comune sarà costretto a spostare il lampione, poiché troppo vicino alla pianta, mentre in altri sarà sufficiente installare sui pali degli sbracci per spostare la lampada e tornare a illuminare la strada e/o il marciapiede.

Giacinti

«In questo caso» dichiara il sindaco Filippo Giacinti, «fondamentali si sono rivelate le segnalazioni ricevute dai cittadini, che quotidianamente ci raggiungono tramite l’apposita app o il servizio di messaggistica». Dal 2016 l’Amministrazione comunale ha rinnovato buona parte dei lampioni della pubblica illuminazione e dei semafori, 271 solo nel corso di quest’anno. In questi anni sono già state sostituite complessivamente le lampade in 11 semafori e in 2.900 lampioni stradali (pari al 52% del totale dei lampioni presenti) inserendo ovunque lampade a led, che hanno consentito un risparmio del 55% rispetto al 2016.