Albignasego: al via la pulizia dei fossi per impedire allagamenti

Sono partiti a metà ottobre i lavori di pulizia straordinaria dei fossi nei tratti definiti dall’accordo di programma sancito tra il Comune e il consorzio di bonifica Bacchiglione. L’accordo prevede la realizzazione di interventi manutentivi di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, conformemente a quanto previsto nel “Riassetto idraulico acque bianche del quadrante est e della porzione nord del quadrante ovest del territorio Comunale” al fine di garantire un primo invaso delle acque meteoritiche e la loro veicolazione ed impedire allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate. In questa prima fase si sta provvedendo alla potatura e al taglio degli alberi o ceppaie che sono cresciute lungo i fossi, che impediscono il corretto deflusso delle acque, quando tutti i terreni saranno disponibili, perché saranno terminati i raccolti, procederanno i mezzi di rissezionamento e riprofilatura delle scarpate con la pulizia del fondo alveo anche mediante risezionamento della fossatura, con scarico nella rete di bonifica consorziale al fine di ripristinare le quote della livellata di fondo per un adeguato afflusso delle acque piovane nella rete consorziale. Verranno analizzate e pulite tutte tombinature adeguandole alla nuova livelletta e dove sarà necessario verranno sostituite con tombotti di adeguato diametro per regolare il deflusso della acque. Glie interventi prevedono l’ausilio di mezzi d’opera, escavatore e motrice, da uno o entrambi i lati del fosso. I lavori termineranno a gennaio 2024.

Il pensiero di Barison

«Per mettere in sicurezza il territorio – spiega Massimiliano Barison, assessore ai rapporti istituzionali con enti pubblici e privati per la realizzazione dei progetti strategici - abbiamo fortemente voluto integrare agli interventi ordinari capillari questo progetto di intervento straordinario, che ha richiesto un grande sforzo dal punto di vista dell’investimento, ma che riteniamo necessario e non differibile. La sicurezza idraulica del territorio va garantita dall'azione congiunta di Comune e Consorzio di Bonifica e questo intervento va proprio in questa direzione. Concentra le risorse nella pulizia della maglia idraulica minore allontanando le acque meteoriche in modo razionale nella rete scolante consorziale. Un intervento di prevenzione che darà benefici importanti ai centri urbani del comune».

I costi

Il Comune ha stanziato la somma di 135 mila euro, a fronte di un’opera di 5.200 metri di lunghezza complessiva divisi in 2 lotti. Il primo comprende il tratto da via Manzoni fino a via Silvio Pellico includendo via Cesare Battisti, e il tratto che parte da via della Costituzione costeggiando l’autostrada A13 che passa nella sponda sud all’interno delle aree private fino al collegarsi con via Silvio Pellico nella canaletta consortile. Il lotto 2 parte da via delle Industrie, attraversa strategici scoli privati fino all'intersezione di via Manzoni dove prosegue nella campagna a raggiungere lo scolo principale di via Pellico. Sempre per il lotto 2 sono partiti i lavori per il tratto che parte dal nuovo sottopasso della pista ciclabile di via Marconi fino all’attacco dello scolo consortile lungo via delle Industrie passando sotto il cavalcavia che collega San Tommaso alla zona artigianale.

Parla il sindaco

«Il cambiamento climatico – interviene il sindaco Filippo Giacinti - impone un rinnovamento culturale collettivo e allo stesso tempo azioni puntuali per prepararci al meglio agli eventi metereologici sempre più estremi. Per questo gli interventi assumono un carattere di estrema urgenza e fondamentale importanza». E ancora: «Gli interventi non si fermeranno a questo accordo: i nostri tecnici proprio in questi giorni stanno procedendo con nuovi rilievi e valutazioni dei fossi di tutto il territorio comunale».