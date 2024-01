Parte anche ad Albignasego il programma di pulizie intensive

Anche nel comune di Albignasego parte il programma di “Pulizie Intensive” delle strade per il nuovo anno. L'Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga attivano la speciale iniziativa di igiene con interventi di pulizia approfondita delle strade del territorio.

Il primo intervento interesserà, giovedì 18 gennaio, la zona di Sant’Agostino, con via Volta, via Mantegna, via Vecellio e vicolo Torricelli. Per questo il Comune e l'azienda hanno attivto una campagna informativa rivolta a tutti i residenti. Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sul divieto di sosta provvisorio, a partire da lunedì 15 gen e per i giorni successivi, sarà attivata la distribuzione di volantini e locandine informative presso le abitazioni delle strade coinvolte e l’esposizione dei divieti di sosta nei tratti stradali interessati.