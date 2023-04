Obiettivo dichiarato: ripulire le strade del territorio dai rifiuti

In occasione della Domenica ecologica e della Giornata della Terra indetta dalle Nazioni Unite come occasione di sensibilizzazione sui temi ambientali, domenica 23 aprile è in programma una raccolta di rifiuti per le strade di Albignasego in collaborazione con Plastic Free Albignasego, associazione impegnata nella sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento da plastica.

L'evento

Si tratta di un appuntamento che si inserisce nell’ambito di un evento nazionale che vedrà impegnata l'associazione Plastic Free su tutto il territorio italiano con tantissimi appuntamenti di pulizia ambientale in contemporanea. L'obiettivo dichiarato, a livello nazionale è quello di arrivare a rimuovere mezzo milione di kg di plastica e rifiuti dall'ambiente, in un solo weekend. La partenza dell’iniziativa, che in caso di maltempo verrà rinviata, è fissata alle 14.30 da Villa Obizzi: «Un’occasione – spiega l’assessore all’Ambiente Valentina Luise - per trascorrere una domenica pomeriggio alternativa, dando un contributo a migliorare il nostro territorio. Confidiamo di raccogliere una forte adesione».