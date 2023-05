Alla scuola Falcone e Borsellino la commemorazione della strage di Capaci

Alle 17 e 56 minuti del 23 maggio 1992 i sismografi dell'Osservatorio geofisico di Monte Cammarata, in Sicilia, registrarono una forte onda d'urto. A provocarla non era stato un terremoto, ma l'esplosione potentissima che uccise il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della loro scorta. Giovanni Falcone era stato l'esponente principale del pool di magistrati che a partire dal 1986, sotto la guida di Antonino Caponnetto, aveva istruito il cosiddetto maxiprocesso contro Cosa nostra. Per questo motivo oggi si è voluto celebrare non solo la sua figura ma anche lo sforzo dei tanti che hanno combattuto la mafia, ad Albignasego. Un gesto per non dimenticare e per trasmettere la memoria alle nuove generazioni, assieme a un messaggio forte contro tutte le mafie: la scuola primaria Falcone e Borsellino di Albignasego ha ospitato questa mattina una cerimonia dedicata al 31esimo anniversario della strage di Capaci.

Un momento intenso che ha visto la partecipazione degli alunni e la presenza della dirigente scolastica Federica Silvoni, del consigliere delegato alla Legalità Gaetano Grandi, del consigliere delegato alla Sicurezza Davide Mauri e dell'assessore all'istruzione Marco Mazzucato. I bambini sono stati coinvolti nella lettura di alcune poesie che avevano composto in classe, è stato inoltre deposta una corona davanti al murales sul muro della scuola che raffigura L'Albero della legalità.