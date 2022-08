Nasce l'albo delle librerie di qualità, sono 13 quelle padovane

Sono tredici le “librerie di qualità” operanti in provincia di Padova inserite nell’apposito Albo appena predisposto dal ministero della Cultura. A potersi fregiare del nuovo, prestigioso riconoscimento, sono Il Libraccio sas di via del Portello; La Feltrinelli di via San Francesco e di quella presente al Centro Giotto; la Libraccio di via Altinate; la Pel di Carota di via Boccalerie; la Pangea di via San Martino e Solferino; la Limerick di via Tiziano Aspetti; la Mondadori Bookstore di piazza Insurrezione; tutte di Padova.

Provincia

In provincia, invece, la Mondadori Bookstore presente all’Ipercity di Albignasego; la Libreria Leggendo di via Verdi a Cittadella; la Gregoriana Estense di via Cavour e la Gregoriana Estense Junior di piazza Maggiore a Este e la Sivi Cartolibreria di via De Gasperi a Mestrino.

Ambrosini

«L'albo delle librerie di qualità – ha dichiarato il presidente dei librai di Ali Confcommercio, Paolo Ambrosini - è la certificazione del prezioso lavoro che le libraie e i librai italiani, indipendenti, di franchising e di catena, e di catena editoriale, quotidianamente svolgono per la promozione del libro e della lettura nel Paese». «Grazie all’Albo – ha aggiunto il presidente dei librai dell’Ascom Confcommercio di Padova e presidente regionale dei librai di Confcommercio, Antonio Zaglia – viene riconosciuto l’impegno di quelle librerie che ogni giorno, con non poche difficoltà ma anche con competenza e amore per la lettura, contribuiscono alla diffusione della cultura”.

“Ciò che ci auguriamo – ha aggiunto Zaglia – è che l’Albo possa crescere in numero e prestigio facendo sì che del libro e di ciò che ci gira attorno si facciano carico le istituzioni a tutti i livelli. Vogliamo credere – ha concluso il presidente dei librai padovani – che a concorrere al varo dell’Albo abbia contribuito anche l’azione di promozione delle librerie che è uno degli obiettivi del nostro premio letterario sportivo intitolato a Memo Geremia, giunto quest’anno all’ottava edizione e che ha in programma per il prossimo 20 ottobre la serata di gala nell’Aula Magna dell’Università con la consegna dei premi ai vincitori».