Alcoltest in piazza Maggiore, in 26 sopra il limite alla serata di prevenzione nella Bassa

Il corpo di polizia locale del Comune di Este ha dedicato una serata alla prevenzione dell’abuso di alcool, attraverso una postazione per effettuare alcool test anonimi e volontari in Piazza Maggiore.

Prevenzione

Lo scorso venerdì dalle 20 alle 23 gli agenti della polizia locale atestina hanno svolto controlli con l’etilometro nell’area pedonale del centro storico, frequentato in particolar modo dai giovani, con l’intento di informare e sensibilizzare i cittadini verso un comportamento più responsabile, contro l’abuso di alcool. L’obiettivo era anche quello di prevenire la guida in stato di ebrezza, diffondendo consapevolezza. «È stata - commenta il consigliere con delega alla sicurezza Stefano Agujari Stoppa - un’esperienza positiva e costruttiva. I cittadini hanno dimostrato curiosità e disponibilità a comprendere non solo cosa significa effettuare un alcool test, ma anche quanto siano restrittivi i limiti imposti dal Codice della Strada».

Esiti

Durante l’attività, 51 utenti si sono sottoposti al controllo volontario. Di questi, 26 sono risultati positivi agli accertamenti con pretest qualitativi preliminari e sono stati sottoposti all’accertamento con etilometro. Le misurazioni hanno individuato quindi, tra queste, 13 persone con tasso alcolemico inferiore o pari a 0,5 g/L. , limite massimo stabilito per la guida (esclusi i minorenni, i neopatentati, i minori di 21 anni e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose, il cui tasso alcolemico deve essere necessariamente pari a 0). 5 persone sono risultate nella fascia tra 0,50 e 0,80 g/L; altre 7 nella fascia 0,80 -1,50 g/L. Una sola persona è rientrata nella fascia superiore a 1,50 g/L, corrispondente, secondo la Legge, a vera e propria ubriachezza. Un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/L comporta pesanti sanzioni e la sospensione della patente. Aggiunge il consigliere Agujari Stoppa: «Basta davvero poco a superare il limite stabilito legalmente. Anche senza alcun sintomo di manifesta alterazione, si rischia di superare il tasso alcolemico consentito. Un semplice aperitivo può portare a rischi concreti per noi e per gli altri, nonché al ritiro della patente o del mezzo. Infatti, è possibile incorrere in sanzioni non solo in macchina, ma anche se ci si muove in bici, monopattino, motorino o altri veicoli. E’ necessario prendere quindi maggior consapevolezza dei limiti, evitando di mettersi alla guida dopo aver bevuto o individuando di volta in volta un guidatore che sia totalmente sobrio. I molti cittadini che hanno partecipato attivamente all’iniziativa hanno sicuramente potuto riflettere sui rischi causati dall’assunzione di alcool anche in quantità minime. Un ringraziamento va agli agenti del Corpo di Polizia Locale coinvolti, che hanno saputo fare formazione nel giusto modo e con grande professionalità. L’iniziativa, che si è dimostrata utile e partecipata, verrà sicuramente ripetuta entro l’anno».