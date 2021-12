Otto veneti nominati Alfieri della Repubblica da Sergio Mattarella: tra loro anche due padovani

«Veri esempi di impegno civico, gli Alfieri della Repubblica veneti, insigniti oggi al Quirinale, sono l’immagine della nostra regione, del suo futuro, di quello spirito di solidarietà che è proprio della nostra gente. Mi congratulo con loro e riconfermo tutto l’apprezzamento e l’ammirazione per lo spirito di volontariato che testimoniano quotidianamente, dimostrandosi un modello per tutti i cittadini». Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo plauso per gli 8 giovani veneti che, nominati Alfieri della Repubblica negli anni 2019, 2020 e 2021, hanno ricevuto al Quirinale l’attestato d’onore dal Capo dello Stato.

Luca Zaia

«A leggere le motivazioni delle concessioni - sottolinea Zaia - emerge un mondo variegato di attività spontanee e volontaristiche che non solo fa onore a questi ragazzi ma sottolinea come l’intraprendenza e l’attenzione al sociale, che da sempre sono caratteristiche dei veneti, trovano continuità nelle nuove generazioni. Sono certo che il titolo ricevuto da questi giovani sarà una ulteriore spinta a insistere nell’impegno a favore della società. Come amo spesso ripetere, tra i giovani di oggi c’è chi sarà domani un professore universitario, presidente della Regione, professionista affermato o comunque un lavoratore impegnato in mille altri ruoli; questi Alfieri rappresentano tantissimi loro coetanei e ci assicurano che il nostro futuro è in ottime mani».

Alfieri della Repubblica

La pattuglia di Alfieri della Repubblica del Veneto è così composta: