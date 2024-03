Ascom sul caso Alì: «Il consumo di suolo è un tema, ma non è l'unico. Senza l'ok, ci perderebbe Padova»

L’elezione del delegato dell’Ascom Confcommercio del Quartiere 3 - Est (Brenta - Venezia, Forcellini e Camin) è avvenuta solo qualche giorno fa, ma già in sede di formazione del nuovo consiglio, Giancarlo Daniele, nuovo delegato e storico operatore del Maap, aveva anticipato l’intenzione di intervenire sulle tematiche sul tappeto (che non sono poche) di un’area vasta del territorio comunale di Padova, che abbraccia la zona industriale e diverse aree residenziali. Sono queste le premesse che sono alla base della presa di posizione di Daniele sull’insediamento che l’Alì ha in animo di realizzare in via Svezia e sul quale permane uno stallo, che ormai va avanti da mesi, nonostante l’appello delle categorie economiche alla politica perché faccia una scelta.

La posizione di Daniele

«Io non mi nascondo che il consumo di suolo sia un tema che merita tutta la nostra attenzione. Però mi permetto di dire che non può essere l’unico metro di valutazione. Ora - continua Daniele - si mette in discussione un intervento, quello dell'Alì, a ridosso della zona industriale, che non è un nuovo centro commerciale, ma un centro logistico per la mobilità delle merci che viene messo in discussione senza tener conto di cosa significhi Alì per Padova ed il suo territorio. Guardate, lascio perdere i posti di lavoro che andrebbero creati, perchè è un tema usato spesso a sproposito. Vogliamo parlare di ambiente? Pensate solo a noi operatori del Maap, che avremo una minore mobilità dei mezzi. Però è sul valore sociale di Alì, un'impresa del territorio, sulla quale vorrei soffermarmi: un'azienda che è presente in numerose iniziative nel campo del sociale, della cultura, dello sport. Tutto questo non conta nulla? Io penso invece che conti».

La politica

E' in corso un forte dibattito in città, che vede protagonisti innanzitutto i residenti di Granze di Camin, ma anche la politica, che poi è chiamata a prendere una decisione. Il sindaco Sergio Giordani ha già detto pubblicamente di essere a favore, ma una parte della sua maggioranza invece è nettamente contraria e un'altra dubbiosa: «La politica - conclude Daniele - deve giustamente valutare le ricadute, presenti e future, di ogni sua scelta. Se Alì non potrà ampliarsi a Padova lo farà da qualche altra parte e Padova queste dinamiche le conosce benissimo: insediamenti commerciali nell’immediata cintura della città sono lì a ricordare che, quando Padova ha detto “no”, altri hanno detto “sì”, lasciando a Padova i problemi del traffico e delle emissioni. Se poi Alì penserà di abbandonare il territorio padovano, forse qualche problema ci sarà a livello occupazionale, sociale, culturale, sportivo. E' una questione di scelte».