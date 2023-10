Alì filantropa: oltre 100.000 euro donate a Cuamm, Iov, Ior, Enpa e Banco alimentare

E' nella mattinata di oggi, 17 ottobre, nella suggestiva sede dell’Oratorio San Michele, la cerimonia di consegna del contributo che Alì ha raccolto grazie alla sensibilità dei suoi clienti a favore dell'Istituto Oncologico Veneto, dell’Istituto Oncologico Romagnolo, della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata VIMM, di Medici con l'Africa Cuamm, di Banco Alimentare del Veneto e dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. Una cerimonia che ha voluto cogliere questa occasione di dialogo con la comunità per fare anche promozione culturale dei tanti tesori della città di Padova, dando risalto ad un piccolo scrigno dall’architettura gotica, eletto nel 2021 Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Ammonta a 101.823 euro il contributo raccolto, attraverso il Concorso PremiAlì 2022-203, a favore dei progetti sociali promossi in collaborazione con Iov, Ior, Vimm, Cuamm, Banco Alimentare del Veneto ed Enpa.

Le realta che hanno partecipato

Sei importanti realtà venete e una romagnola, impegnate, in modo diverso, a migliorare la qualità della vita: c'è chi sostiene la ricerca contro il Cancro, chi è impegnato a promuovere e realizzare progetti e attività di ricerca scientifica nel contesto universitario e sanitario del Nord Est, chi combatte contro la malnutrizione in Africa, chi quotidianamente garantisce un pasto a chi ne ha più bisogno e chi, infine, si prende cura degli amici a quattro zampe randagi o abbandonati. Tutte nobili cause sociali che Alì sostiene da anni: con soli 100 punti della carta fedeltà, infatti, è possibile donare a queste organizzazioni 1 euro di contributo, che viene raddoppiato dal Gruppo Alì. Nel caso di Banco Alimentare, Alì tramuta i punti della carta fedeltà donati dai clienti in generi alimentari di prima necessità (pasta, passata di pomodoro, tonno in scatola, legumi, latte Uht, croissant, biscotti, fette biscottate e confettura).

Le parole dell’assessore al commercio, Antonio Bressa

«Siamo di fronte al ripetersi di una straordinaria iniziativa di solidarietà che unisce anche quest'anno Alì e i suoi clienti in un'azione di sostegno ad alcune delle realtà sociali più importanti della nostra città. Tutto questo crea coesione nella nostra comunità e rappresenta un'ulteriore testimonianza di grande generosità dei padovani oltre che un esempio virtuoso di responsabilità sociale di una delle aziende più importanti del nostro territorio»

L'Alì

Prima di sentire la voce di tutte queste importanti realtà del panorama sociale e scientifico, Marco Canella, e Matteo Canella, rispettivamente Direttore Finanziario e Direttore Affari Generali di Alì S.p.A., ambasciatori aziendali che da anni accompagnano tutte le maratone solidali aziendali, ricordano come queste operazioni di sostegno al sociale per Alì abbiano radici piuttosto lontane: «Risale al 2003 il primo progetto sociale che ci ha consentito di donare ben 80.000 euro al Centro Oncologico Regionale a favore della ricerca contro il Cancro al seno. Da lì non ci siamo più fermati e abbiamo siglato partnership con le più autorevoli realtà che si impegnano quotidianamente a migliorare la vita del prossimo. E’ importante sottolineare come, in un periodo segnato da una grave crisi economica e attanagliato da grandi crisi umanitarie, i piccoli gesti di solidarietà ci facciano sentire parte attiva di una comunità, nella consapevolezza che solo uniti si migliora la vita. Siamo felici quindi di consegnare oggi all'amico Don Dante e a tutti i Medici con l'Africa Cuamm 22.398 euro; alla Dott.ssa Patrizia Benini, a sostegno della lotta contro il cancro al seno portata avanti da Iov, 22.624 euro; alla Dott.ssa Alessandra Segreto di Ior, 3.036 euro; agli amici di Banco Alimentare del Veneto, rappresentati qui dal Direttore Operativo del Veneto, Massimiliano Mocellin 2.705 kit alimentari, corrispondenti a 24.345 pasti; a Giustina Mistrello Destro, Presidente della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata-Vimm, un contributo per questo quarto anno di partnership di 2.452 euro, infine agli amici dell'Enpa, rappresentati da Valentina Perin, Referente Regionale del Veneto ENPA, 25.696 euro. Sono tutti partner che confermano ogni anno la nostra fiducia e la fiducia di tutti quei clienti che hanno deciso ancora una volta di sostenere le loro diverse cause»