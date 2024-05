Alì ringrazia, ma rifiuta l'invito dei comitati: «E' diventata una questione troppo politica»

I vertici di ALì ringraziano, ma rifiutano l'invito. Con una lunga lettera hanno spiegato i motivi per cui non parteciperanno all'incontro di oggi pomeriggio, 11 maggio, a Granze di Camin, dove è previsto un dibattito sull'ampliamento dei loro magazzini logistici. Operazione che ha creato molto dibattito in città e fibrillazione nella giunta e nel consiglio comunale, che per adesso pare non abbia i numeri per approvare la viarante. Dall'altra parte ci sono i comitati, che qualora dovesse invece passare, hanno già pronto il ricorso al Tar.

La risposta

«Gentilissimi, ringraziamo per l’invito e auguriamo un confronto proficuo e costruttivo ma, da quando si parla di questo progetto, abbiamo scelto di non portare la discussione sul piano politico e la presenza di molti autorevoli esponenti della politica locale porterebbe il confronto inevitabilmente su questa dimensione - si legge nella lettera -.Crediamo nella piena autonomia dei decisori politici e, soprattutto in questo momento, dell’amministrazione e del Consiglio Comunale che è chiamato a una scelta così importante per la nostra azienda. Alì è un’impresa familiare con 4700 collaboratori, nata in questa città 53 anni fa per volontà del nostro compianto fondatore Francesco Canella, che si pone come mission quella di migliorare la vita delle persone. Visto il legame che ci lega al territorio e alla città di Padova, ci sorprendono e facciamo fatica a comprendere, pur restando fermamente convinti nel perseguire il percorso di diaologo avviato con tutti, le polemiche che hanno accompagnato sin qui il progetto».

Gli obiettivi

«La volontà di Alì è quella di far combaciare le legittime necessità di sviluppo, che portano conseguenze economiche ed occupazionali positive, all’ambizione di concretizzare una progettualità legata imprescindibilmente a logiche di sostenibilità - proseguono - .La tutela dell’ambiente e il rispetto per esso fanno parte del nostro sistema valoriale e non possiamo sicuramente essere tacciati di scarsa concretezza da questo punto di vista: le azioni messe in campo nel corso degli anni, sin da tempi non sospetti, sono sotto gli occhi di tutti. In via Svezia abbiamo deciso di ampliare il magazzino esistente e di farlo in aree destinate da tempo all’espansione della Zona Industriale di Padova. La scelta è stata presa dopo l’indagine effettuata per verificare se vi fossero altre aree già edificate adatte alle nostre esigenze, passaggio previsto dalla normativa».

Il verde

«Rispetto al nostro progetto diamo un dato su tutti: quasi 50mila metri quadri dell’intera area interessata dall’intervento (150mila mq), pari a circa il 32%, saranno destinati al verde. Quando solitamente per progetti simili la zona riservata al verde è mediamente del 10%. Alì pianterà oltre 2.500 piante che, secondo uno studio dell’Università di Firenze, assorbiranno oltre 2.300.000 kg di Co2 in trent’anni. Sul tetto dell’hub logistico ci saranno pannelli fotovoltaici, illuminazione Full Led, mentre parte del magazzino sarà ricoperto da ceramica fotoattiva HT. Questo materiale contiene al suo interno il biossido di titanio TiO2 che, attivato dalla luce del sole e attraverso l'umidità, reagisce ed elimina le sostanze nocive presenti nell'aria, migliorandone la qualità. E’ prevista la risagomatura di tutti i fossati presenti e l’aumento della loro capacità complessivamente di circa il 72%. Prevista inoltre la pulizia dei canali e quella degli alvei senza abbattimenti, con la creazione di quattro bacini. Il progetto è stato pensato per evitare le continue “navette” di camion tra il magazzino di via Olanda e quello di via Svezia che ad oggi siamo costretti a fare, con un risparmio stimato di 35.000 kg di Co2 all’anno. Per poter ampliare la nostra attività logistica metteremo a disposizione del Comune di Padova cinque milioni di euro, tra beneficio e oneri di urbanizzazione. Un contributo di notevole importanza che, ci auguriamo, venga destinato allo sviluppo di attività ambientali anche a favore dei cittadini e della comunità di Granze».

Il futuro

«Siamo pronti comunque a fare un ulteriore sforzo e impegnarci in un progetto di valenza ambientale per la città come la depavimentazione del parcheggio della scuola Severi, tema già affrontato con l’amministrazione, e la piantumazione di ulteriori piante. Da un calcolo derivante dall'art.62 del regolamento edilizio del comune di Padova risulta infatti che la presenza di un numero così grande di piante, tutte specie scelte in sinergia con il settore verde del comune, andrà a compensare l'area che si permeabilizza per la quasi totalità. A residuo rimangono ulteriori 300 piante che ci impegniamo a mettere a dimora nella nostra città. In conclusione è doveroso ricordare come Alì per questo progetto abbia rispettato tutte le norme e seguito i passaggi previsti dalla legge, con il via libera della Conferenza dei Servizi decisoria che risale ormai al 2022. Siamo aperti al confronto ma abbiamo il dovere, in questo momento, di dare certezze ai nostri 4700 collaboratori e alle loro famiglie, garantendo contestualmente uno sviluppo sostenibile a Padova».