Residenti e ambientalisti contro il progetto dell'Alì a Granze: «Non ha niente di green. Sfrutti i capannoni»

«Ai cittadini di Granze di Camin non interessa che sia Tizio o Caio chi presenta il progetto, la nostra non è una battaglia contro Alì ne contro la famiglia Canella. La nostra è una battaglia per salvare gli ultimi terreni agricoli rimasti in zona ed i cittadini che qui vivono. Tanto che la nostra proposta di delibera che ha raccolto quasi 1500 firme recita "si chiede di realizzare l'opera in terreni già compromessi" cioè recuperando capannoni dismessi e siccome il progetto è quello di un hub regionale quello dovrebbe esser l'orizzonte di ricerca». Continua la battaglia dei residenti di Granze di Camin, che non vogliono l'approdo del polo logistico dei supermercati Alì in via Svezia. Una questione che adesso è diventata soprattutto politica, con il sindaco Sergio Giordani che sta facendo fatica a trovare i voti per dare il via libera all'interno della sua stessa maggioranza. In imbarazzo anche l'opposizione, visto che dentro ha esponenti di Forza Italia (ed ex, ora leghisti, come Eleonora Mosco) che non possono schierarsi contro il mondo imprenditoriale e l'ex candidato sindaco Francesco Peghin, che gli imprenditori li ha rappresentati come presidente di Confindustria, oltre ad essere uno dei più noti e di successo in città. Però poi c'è chi a Granze di Camin ci vive, respirando quell'aria e conoscendo meglio di tutti il territorio.

I residenti

«Durante questi mesi ci siamo informati molto sul progetto, lo abbiamo analizzato in profondità e vorremmo che tutti quelli che si esprimono facessero lo stesso, ma siamo disponibili a farvelo conoscere nel dettaglio – sostengono - . Questo progetto, a dispetto del dichiarato, non ha nulla di green, le piantumazioni previste sono quelle obbligatorie e i pannelli fotovoltaici aiutano a diminuire i costi, ma non rappresentano alcun beneficio per la collettività. Quello che non emerge sono invece i paurosi dati che riguardano il futuro peggioramento del traffico - argomento nemmeno sfiorato nelle relazioni - la perdita di servizi ecosistemici ed il pericoloso precedente che concedere questa variante creerá».

Ambientalisti e l'invito al sindaco

«È per questi motivi che con Legambiente Padova, Urbanistica e Contesto, Isde sezione di Padova e Wigwam Presidio abbiamo analizzato approfonditamente tutti i progetti e lo studio di Terre srl, che oltre a non essere dell' Università, come invece viene presentato per dargli autorevolezza ed una parvenza di imparzialità, utilizza un metodo di analisi adatto allo scopo di monetizzare. Riteniamo questo approccio e queste conclusioni inaccettabili per una comunità che vive già ora sotto una cappa di inquinamento come in nessuna altra zona, quindi un “no” al consumo di suolo significa anche salvaguardare i cittadini, non solo di Granze di Camin ma di tutta la zona. La nostra è una battaglia di civiltà per la nostra vita che troppo spesso è stata messa in contrapposizione agli interessi economici che non corrispondono a quelli della cittadinanza. Qui non è questione di fare morire l'apparato economico della città, ma di bloccare la morte e le malattie delle persone che la abitano, il vero sviluppo sostenibile è solo quello che coniuga salute pubblica ed il legittimo interesse dei privati, qui si esalta il solo spirito imprenditoriale senza entrare nel merito di un progetto chiaramente sbilanciato verso l'interesse del privato con un evidente intento speculativo. Sabato prossimo abbiamo invitato a Granze di Camin tutti gli amministratori (assessori, consiglieri ed i membri della nostra consulta) perché vedano con i loro occhi dove e come viviamo e per spiegargli le nostre posizioni, li attendiamo fiduciosi rammentando al nostro Sindaco che è lui per legge il primo responsabile della salute pubblica e noi la nostra salute siamo pronti a tutelarla sino in fondo».

Adl Cobas

Uno dei messaggi che spesso passa è legata al fattore occupazionale che Alì avrebbe contribuito ad alzare nel corso degli anni, e che anche nel caso del nuovo polo logistico potrebbe influire, portando nuovi posti di lavoro: «Questo è un fattore quantomeno discutibile – sostiene Marco Zanotto di Adld Cobas - visto che noi contro Alì abbiamo vinto diverse vertenze e battaglie legale per difendere i diritti dei lavoratori, soprattutto quelli che lavorano nei magazzini. Siamo stati noi a ristabilire la legalità dove invece c'erano condizioni di lavoro molto al di sotto del minimo sindacale da tutti i punti di vista».

Legambiente

«Non è un'operazione imprenditoriale, ma immobiliare, perché acquisiscono a poco un terreno agricolo, che poi può essere rivenduto a molto di più» sostiene Sergio Lironi, architetto e storico esponente di Legambiente, che insieme all'ingegner Nicola Lovisatti ha studiato il progetto e lo studio commissionato dall'amministrazione. «I numeri non tornano - evidenziano - perché, sull’impatto ambientale e sugli abitanti, lo studio evita un confronto diretto tra la situazione attuale e quella che si verrà a determinare. Tutti i valori concreti registrano invece un deciso peggioramento. L’indice di incidenza relativo alle malattie dovute alle polveri sottili aumenterà del 62%, solo per fare un esempio». Sull'ecosistema: «Non considerano il sottosuolo e adottano un approccio di tipo aziendalistico, che fornisce indicazioni ambientali utili alla gestione interna di un’azienda, ma inadatto a valutare l’interesse pubblico su aspetti urbanistici, sociali e di salute di una città». Le compensazioni: «Non servono boschetti e orti urbani al Basso Isonzo, San Lazzaro e a Granze in terreni già impermeabilizzati, ma soprattutto i 2,8 milioni di compensazione non vengono calcolati sul valore effettivo patrimoniale del terreno».