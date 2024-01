Salta la discussione in Consiglio sull'Alì. Sull'hub logistico a Camin si analizzano i dati green

Il progetto di ampliamento del magazzino Alì di via Svezia continua a far discutere. Saltata la discussione della mozione, avanzata da una parte dell'opposizione di centrodestra e bloccata questa sera (29 gennaio) da una sospensiva della maggioranza, ora non si tornerà in aula prima di aprile. Fino ad allora, il sindaco Sergio Giordani dovrà lavorare ai fianchi di alcuni membri della sua coalizione per avere i numeri certi e riuscire ad approvare l'ampliemento richiesto da Alì a Granze di Camin. Non solo: c'è una parte di città, a partire dai residenti, fino agli ambientalisti e a comitati politici, che sono contrari all'operazione e stanno provando in tutti i modi a confutare il progetto e lo studio di compensazione commissionato proprio dall'amministrazione comunale.

La documentazione

Il procedimento che è stato utilizzato finora per l'iter autorizzativo è quello del Suap, lo strumento urbanistico che permette alle aziende di poter chiedere formalmente l'ampliamento di un proprio sito già esistente. Il Suap risulta in deroga al Piano degli Interventi, tant'è che l’ampliamento del magazzino finora ha ottenuto l'ok della conferenza dei servizi. Leggendo il progetto emerge l’ampliamento dell’attuale magazzino già presente in via Svezia, in un’area individuata come area di sviluppo della Zip. Un area di 154.580 metri quadri. Di questi, 50mila (circa il 33%) dovrebbero essere destinati al verde, mentre il fabbricato occuperà altri 50mila metri quadrati, gli stessi che serviranno per strade e parcheggi drenanti.

Il verde

Soffermandosi ai numeri forniti dalle carte, oltre le 140 piante attualmente presenti, sarebbe prevista la piantumazione di altre 2444 piante, per un totale di 2.584. Secondo uno studio dell’Università di Firenze, queste piante dovrebbero assorbire 2.300.000 kg di anidride carbonica in trent’anni. Sul tetto dell’hub logistico sono previsti pannelli fotovoltaici, illuminazione led, mentre parte del magazzino dovrebbe essere ricoperto da ceramica fotoattiva Ht, materiale che contiene al suo interno il biossido di titanio. Attivato dalla luce del sole e attraverso l'umidità, reagisce ed elimina le sostanze nocive presenti nell'aria, migliorando la qualità nei pressi dell'edificio.

Il contesto e l'investimento

Il magazzino di logistica che si chiede di ampliare sorge in zona industriale vicino all’autostrada A13, vicino all'interporto e all'acciaieria. Con l'ampliamento, l’azienda della famiglia Canella ha paventato l'eliminazione del polo logistico di Noventana, eliminando così le navette quotidiane dei camion tra i vari magazzini dell’impresa. Se così fosse, potrebbe esserci una riduzione dell'inquinamento. L’investimento del gruppo della Gdo è di 50 milioni di euro. Oltre 5 i milioni andrebbero al Comune di Padova, mentre per le aree verdi la spesa prevista è di circa un milione, per piantumare e creare i circa 50 mila metri quadrati di verde. Per l’ampliamento del polo logistico di via Svezia sono previste 200 assunzioni, tra collaboratori e collaboratrici. Nei magazzini oggi lavorano 555 collaboratori e 150 negli uffici, per un totale di 705.