Alì dimezza le luci nei suoi supermercati per la giornata sul risparmio energetico

Venerdì 16 febbraio, per il ventesimo anno consecutivo, in occasione della giornata internazionale sul risparmio energetico, il Gruppo Alì spegnerà le luci nei 117 supermercati Alì e centri Alìper di Veneto ed Emilia Romagna. Dalle 18 alle 20 , tutta la rete dei supermercati Alì e centri Alìper dimezzerà l’illuminazione all’interno dei punti vendita. Un gesto che comporta un risparmio energetico di 1.970 kWh, pari a 640 kg di CO2 equivalente, corrispondenti al consumo annuo di circa 8 lavatrici (2000 lavaggi cadauna all'anno). Il relamping nei punti vendita ristrutturati e in quelli di nuova generazione ha consentito di abbattere il 50% dei consumi energetici relativi all’illuminazione.

M'illumino di meno

Così il Gruppo Alì parteciperà alla maratona internazionale per il risparmio energetico “M’Iillumino di meno“, promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2, dimezzando l’illuminazione nei propri punti vendita per sottolineare il sostegno a progetti e attività green e alle scelte ecosostenibili.