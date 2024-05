Muson dei Sassi, la rottura dell'argine allaga 400 ettari di appezzamenti agricoli

La rottura dell’argine sinistro del Muson dei Sassi ha provocato l’allagamento di 400 ettari di appezzamenti agricoli a seminativo: sommerse migliaia di piantine di mais, oltre che le coltivazioni di soia e orzo.

A segnalarlo è Cia Padova, che indica forti criticità soprattutto per il granoturco, in piena fase di sviluppo vegetativo: «Le piantine, in questo momento alte una decina di centimetri, rischiano di morire per asfissia. Adesso non si può far altro che attendere che l’acqua si ritiri, per poi procedere con la vera e propria conta dei danni». In crisi pure la rete idrica secondaria di tutto il Camposampierese, ormai a livello da diverse ore. «Ci vorranno almeno una decina di giorni per entrare di nuovo nei campi e tentare, se possibile, di salvare il salvabile. Un’ulteriore batosta per la nostra provincia, dopo gli allagamenti di altre centinaia di ettari di appezzamenti registrati nei giorni scorsi nella Bassa».