Maltempo, AcegasApsAmga ed Etra a supporto dei cittadini colpiti dagli allagamenti

Nella giornata del 15 e del 16 maggio sono caduti sulla città di Padova circa 101 millimetri di pioggia. Secondo i dati registrati dal pluviometro collocato nella sede di AcegasApsAmga in via Corrado, l’evento di maggiore intensità è durato dalle ore 23 del 15 maggio alle ore 00:15 del 16 (80 mm) per poi lentamente esaurirsi. Il tempo di ritorno dell’evento, calcolato con le equazioni di possibilità pluviometrica di Arpav sulle misure del pluviometro di via Corrado, ha mostrato un dato pari a circa 100 anni, comunque lontano da quanto previsto per il dimensionamento delle fognature urbane. Le zone maggiormente colpite sono state i quartieri di Montà (Via Cà Rinaldini, Via Caboto, Via Amusden, Via Ramin), Chiesanuova (Via Cave), Guizza (Via Guasti, Via Chiabrera, Via dei Giacinti) e Paltana e alcune via localizzate per ristagno d’acqua durante l’evento. A fronte dei disagi che si sono verificati, AcegasApsAmga in collaborazione con il Comune di Padova, ha subito messo a disposizione le proprie squadre di lavoro per svuotare le zone allagate con botti di supporto per le pulizie e sostenendo l’operato della Protezione Civile fornendo escavatori e supporto tecnico. In questi due giorni sono state gestite più di 70 richieste di intervento e sono state messe in campo 6 autobotti e una trentina di tecnici/operativi di AcegasApsAmga e imprese appaltatrici. I fossi e i canali, inoltre, stanno smaltendo le portate idriche in eccesso e non vi sono più strade allagate e tutti i sottopassi sono stati riaperti.

AcegasApsAmga

Per quanto riguarda la gestione del servizio ambientale, in queste ore si sono registrate numerose chiamate al call center per prenotare il servizio di recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti danneggiati dagli allagamenti di cantine e garage. A fronte delle molteplici richieste (al numero verde gratuito 800 955988), a cui si sta prontamente rispondendo, AcegasApsAmga in accordo con il Comune di Padova ha sospeso il limite in quantità di raccolta imposto per ogni cittadino, che generalmente corrisponde a 5 colli, e si sono messe in campo delle squadre di lavoro aggiuntive, razionalizzando i percorsi da effettuare per poter rispondere a ogni esigenza. Inoltre, sempre a causa del maltempo che si è verificato nei giorni scorsi, AcegasApsAmga ha già attivato e sono ancora in corso dei servizi extra per lo spazzamento delle strade invase dai detriti e dai rifiuti trasportati dal vento oltre che provveduto al ripristino e alla sostituzione dei cassonetti che si sono danneggiati.

Etra

Anche Etra è già al lavoro per attuare tutte le misure necessarie per lo smaltimento straordinario dei rifiuti ingombranti e lo spazzamento stradale necessari a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sul nostro territorio nei giorni scorsi. Afferma in merito Flavio Frasson, presidente Etra: «Fondamentale il supporto e il coordinamento con gli Uffici tecnici comunali che stanno raccogliendo tutte le istanze di intervento (pulizia e/o asporto). Per tale motivo i cittadini sono invitati a contattare il proprio Comune e a fornire nome, cognome, indirizzo completo dell'utenza interessata. Tutto ciò per permetterci di pianificare al meglio le varie azioni per un ritorno alla normalità quanto più rapido possibile e ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. Ringrazio in primis i nostri Soci per la collaborazione - conclude Frasson - ma anche i nostri operatori che si sono resi disponibili fin dalle prime ore di emergenza a gestire questa straordinaria, quanto mai nefasta, situazione, che possiamo superare ciascuno facendo il massimo e unendo le forze». Gli utenti dovranno esporre i rifiuti fuori dal cancello o in luogo accessibile, mentre materiali contenenti amianto devono essere gestiti in maniera diversa: dovranno infatti essere separati dal resto e raccolti da ditta specializzata.