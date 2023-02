Manca il personale, asili nidi e scuole d'infanzia sempre più a rischio

E’ allarme rosso nel reperimento di educatrici per i nidi e di insegnati per le scuole d’infanzia. «L’obbligo di laurea per lavorare come educatrice o insegnante nella fascia 0/6 anni – segnala Elisa Pisani, presidente di Assonidi Confcommercio Veneto – sta facendo crollare il numero di personale a disposizione delle strutture». Il perché è presto detto. Dall’entrata in vigore del decreto legislativo 65 del 2017, che ha introdotto l’obbligo della laurea triennale ad indirizzo specifico per esercitare la professione di educatrice d’infanzia e con i successivi interventi legislativi, domanda e offerta di lavoro si sono sostanzialmente invertite.

«Anche qui in Veneto – continua Pisani – facciamo molta fatica a reperire insegnanti per la scuola d’infanzia ed educatrici per il nido, ovvero per la fascia 0/6 anni. Da un lato l’entrata in vigore dell’obbligo (settembre 2019), dall’altro l’attrazione per il posto pubblico hanno messo in difficoltà le scuole sia private che paritarie determinando una sorta di “cane che si morde la coda” con le nostre strutture che rischiano di perdere la parità non disponendo del personale qualificato».

Una questione che Assonidi Confcommercio Veneto ha già sottoposto alla Regione anche se sembra assodato che solo un intervento di carattere nazionale potrà risolvere la situazione. «La nostra idea – aggiunge Pisani – è che si possano modificare i corsi di laurea o, in alternativa, che con un “tot” di crediti si possa essere abilitati all’insegnamento nella scuola d’infanzia». Di una cosa nella sede padovana presso l’Ascom di Assonidi Confcommercio Veneto sono certi: «Se non cambieranno le modalità formative di accesso – conclude la referente Elisa Pisani – molti asili nido e scuole dell’infanzia rischiano di non sopravvivere»