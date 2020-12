Scatta l'allerta-ghiaccio a Padova: mezzi spargisale in azione nelle prossime ore

Prima la neve, poi la pioggia e ora l'allerta-ghiaccio: il maltempo è arrivato puntuale a Padova e provincia, e ora si teme per la situazione delle strade.

Mezzi spargisale

Sulla propria pagina Facebook il vicesindaco Andrea Micalizzi ha annunciato: «Come previsto stamani pochi centimetri di neve seguiti dalla pioggia, ma ora l'allerta più grossa è per le temperatura. Il meteo prevede possibili temperature sotto zero per questa notte, con il rischio di formazione di ghiaccio. Questa sera usciranno gli spargisale sia per viabilità principale, rotatorie, sottopassi e cavalcavia, che per viabilità di quartiere. Si lavora per prevenire quanto possibile il ghiaccio in strada. Ricordo che il sale non impedisce la formazione del ghiaccio ma ne ritarda la sua formazione, quindi si suggerisce la massima prudenza in strada e tenere d'occhio la temperatura esterna».