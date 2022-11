Arriva il ciclone Denise, previsti forti temporali e vento su tutta la provincia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ondata di maltempo prevista per martedì 22 novembre. «Sono in arrivo - ha spiegato il vice sindaco, Andrea Micalizzi - temporali importanti, anche con un certo livello di emergenza. Prepariamoci a questa eventualità. Visto il periodo di siccità appena passato l'arrivo di quantitativi d'acqua è visto con positività, ma dobbiamo prepararci a quanto potrebbe accadere domani. Stiamo lavorando con AceGasApsAmga sulle strade della città per consentire al sistema di raccolta delle acque di poter essere in efficenza domani. Ai cittadini invitiamo alla prudenza e attenzione». Per la prima volta, anche se non ancora ultimato, sarà utilizzato il bacino di laminazione di Brusegana. «Per l'occasione abbiamo collegato il bacino di laminazione di Brusegana che dal punto di vista idraulico è già efficente. Un aiuto in più in una zona della città con più criticità rispetto ad altre».