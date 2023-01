Allerta meteo, temperature rigidissime e rischio neve. Attivati i piani antighiaccio

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi 18 gennaio un avviso in cui si dichiara lo stato di attenzione, tra domani e le prime ore di venerdì 20 gennaio, per nevicate fino a quote collinari, con probabili accumuli di qualche centimetro anche nei fondovalle prealpini e sui colli. In pianura le precipitazioni potranno assumere carattere di neve mista a pioggia o a tratti neve, con possibili accumuli fino a qualche centimetro in alcune zone in corrispondenza dei fenomeni più intensi. Inoltre è previsto, tra la mattinata di domani e quella di venerdì prossimo rinforzo dei venti di Bora, che si rivelerà più significativo (venti tesi/forti) sulla costa centro meridionale e sulla pianura limitrofa.

Piano neve

Domani potrebbero scendere i primi fiocchi di neve in città quindi, mentre nel weekend le temperature dovrebbero scendere sotto lo zero. In previsione del grande freddo, la macchina comunale ha già scaldato i motori, sia per rendere le strade praticabili, sia per cercare di soccorrere più persone possibili tra coloro che non hanno un tetto. Già da questa notte quindi il “piano neve” diventerà operativo con ben 24 mezzi a spargere oltre 3000 quintali di sale per provare a fermare la formazione di pericolosissime lastre di ghiaccio. Sono 100 i punti considerati tra i più sensibili e su cui intervenire subito qualora le previsioni meteo fossero confermate. «Anche in assenza di nevicate, se le temperature scendono sotto lo zero, dobbiamo provvedere alla salatura delle strade dove si può formare una patina di ghiaccio pericolosa - spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi - .E' evidente che, anche in questo caso, si parte dai punti più critici e poi si allargano gli interventi. Ricordo ai cittadini, oltre alla cautela in caso di neve, anche l'obbligo di pulire eventualmente il tratto di marciapiede di fronte alla propria abitazione. E' un piccolo sforzo che, se fatto da tutti, permette di avere marciapiedi sicuri e transitabili in tempo quasi reale in tutti i quartieri». I mezzi lavoreranno per eliminare ghiaccio o neve prima sulle strade ad elevato flusso veicolare, per poi entrare nella viabilità secondaria, sia su strade di quartiere che su piste ciclabili e marciapiedi. La Protezione Civile invece lavorerà tra le piazze, i mercati e le aree pedonali.