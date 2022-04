Direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni inquinanti, a rischio la metà degli allevamenti padovani

«Se passasse la direttiva dell’Unione Europea sulle emissioni inquinanti relative agli allevamenti di bovini, suini e pollame con più di 150 unità di bestiame, il 50% di questi rischierebbe di chiudere. A risentirne, in particolare, sarebbe tutta l’area dell’Alta Padovana»: l’allarme viene lanciato da Cia Padova, secondo la quale la richiesta di ulteriori certificati ambientali contenuta nella proposta della Commissione UE - con conseguenti aggravi di costi burocratici su delle attività già provate dal Covid prima e dalla crisi internazionale adesso - non appare giustificata.

Allevamenti

«Non ha senso equiparare tali allevamenti a quelli industriali, cui viene imposto di produrre tutta una serie di incartamenti che certifichino una diminuzione delle emissioni inquinanti stesse. Si tratta di due ordini di grandezza completamente differenti: un conto è la stalla di piccole e medie dimensioni, un altro la realtà industriale». Stando alla Commissione UE, il provvedimento allo studio in queste settimane consentirebbe di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e a centrare la neutralità climatica entro il 2050, controllando più strettamente i gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas) e le sostanze che riducono l'ozono. Commenta Luca Trivellato, presidente Cia Padova: «Sono necessarie risorse, ricerca e innovazione al fine di traghettare il settore della zootecnia verso una piena sostenibilità ambientale senza che questa sia aggravata da eccessivi oneri burocratici. Mettere sullo stesso piano le piccole e medie imprese e gli impianti industriali non rappresenta la soluzione corretta. E poi giova ricordare gli enormi passi in avanti già compiuti verso una reale transizione ecologica e il benessere degli animali. Migliorare la qualità degli allevamenti è un obiettivo condiviso da tutte le aziende zootecniche, indipendentemente dalle dimensioni. Da tempo operano con la massima attenzione in termini di tutela dell’ambiente. Grazie all'applicazione degli ultimi ritrovati tecnici disponibili e all'ottimizzazione delle materie prime utilizzate, oggi le stalle mirano al raggiungimento del più elevato livello di protezione possibile a favore della salute dei cittadini». È proprio l’Alta Padovana l’area della provincia tradizionalmente più vocata al comparto. Stando all’ultimo censimento Istat in Agricoltura, Trebaseleghe è il Comune con più allevamenti di bovini: 101, per un totale di 10.324 capi. A seguire San Pietro in Gù (77 allevamenti, 8.514 capi) e Gazzo Padovano, 87 allevamenti, 7.068 capi. Il fatturato complessivo, nel padovano, è di oltre 30 milioni di euro all’anno. «Siamo chiamati - conclude Trivellato - a mettere in atto tutte quelle misure utili affinché il settore raggiunga pienamente la sfida del Patto verde europeo e continui ad essere competitivo nel mercato internazionale. Le istituzioni non mettano i bastoni fra le ruote agli allevatori con nuova burocrazia in un momento in cui la parola chiave dev’essere ripartenza».