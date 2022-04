Taglio del nastro per 24 alloggi Ater restaurati in zona termale

Nella mattinata di oggi, mercoledì 6 aprile, sono stati inaugurati 24 nuovi alloggi Ater a Battaglia Terme. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Massimo Momolo e il presidente dell’Ater di Padova, Tiberio Businaro.

Si tratta di due palazzine di 12 alloggi ciascuna in via Maggiore ai civici 4 e 5, dotate di garage coperto e di ascensore e quindi accessibili anche a persone con disabilità fisiche. Il progetto, che ha adottato soluzioni volte al risparmio energetico, ha visto inoltre la realizzazione di un cappotto termico e l’installazione di pannelli fotovoltaici che assicurano la fornitura di energia elettrica ad ogni singola unità. La ristrutturazione è stata eseguita seguendo le più moderne tecniche edilizie volte all’efficientamento energetico e questo garantirà spese di gestione in termini di riscaldamento e raffrescamento contenute. Gli immobili saranno consegnati agli assegnatari nei prossimi giorni. L’intervento è stato realizzato con finanziamenti regionali nell’ambito del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto e fondi propri Ater, per un importo complessivo di 2 milioni e 700 mila euro.

Afferma il presidente Ater, Tiberio Businaro: «Questo intervento è l’esempio concreto della capacità da parte dell’Ater di ottenere e gestire finanziamenti pubblici con estrema efficienza. Il risultato tangibile ottenuto, grazie alla collaborazione tra istituzioni, permetterà di dare risposte concrete alla forte richiesta abitativa presente nel territorio Siamo soddisfatti di inaugurare oggi questi 24 alloggi moderni: Ater vuole garantire agli utenti un adeguato livello di qualità di vita e con l’efficientamento energetico inoltre si determineranno sensibili risparmi nelle bollette domestiche». Aggiunge Massimo Momolo, sindaco di Battaglia Terme: «Permettetemi di rivolgere un grande ringraziamento all’Ater di Padova, ai suoi Dirigenti che hanno creduto in questo progetto. Grazie alla Regione che ha assegnato le risorse. E grazie ai progettisti ed alle Imprese, agli artigiani, alle maestranze tutte che hanno lavorato, e bene, pur nella difficoltà di operare durante il duro periodo del lockdown e delle restrizioni dovute all’epidemia da Covid-19. Direi che il lavoro è venuto davvero bene. Con queste due palazzine, si completa un quartiere di edilizia residenziale pubblica, dotato di ampie superfici a verde alberato e parcheggi, che potranno divenire gli spazi di una comunità varia, per età e provenienza, realizzando in piccolo quella coesione umana così preziosa in un momento così particolare. Con orgoglio vi informo inoltre che i 17 alloggi comunali vicini a quelli inaugurati oggi, saranno oggetto di un importante lavoro di efficientamento energetico, per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di ben 900mila euro. Il progetto prevede la realizzazione del cappotto e in tutti gli alloggi la sostituzione dei serramenti, la nuova tinteggiatura delle pareti, la sostituzione delle caldaie. A lavori finiti, questo intero isolato sarà completamente rinnovato e rigenerato, in una zona a diretto contatto con il centro storico di Battaglia Terme, un piccolo paese con una storia grande che vuole continuare ad essere protagonista anche per le future generazioni».