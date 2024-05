Vicenza? No, Padova: la festa degli alpini inizia nella città del Santo

Ci ha avuto modo di girare nelle ultime ore (ma già ieri sera, in realtà) tra le vie del centro storico li ha visti in massa. E sentiti, ovviamente: molti degli alpini che partecipano alla 95esima adunata nazionale, in programma fino a domenica 12 a Vicenza, hanno scelto Padova per iniziare la loro lunga festa.

Alpini

Una decisione legata soprattutto alla difficoltà di reperire alloggi nella città berica: ecco dunque che all'ombra del Santo le penne nere fanno bella mostra di sé, tra cori e brindisi.