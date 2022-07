Alstom a Padova per definire i contratti di fornitura del tram, a settembre si firmano i contratti

Nella giornata di ieri 28 luglio si è tenuto un importante incontro tra l’amministratore delegato di Aps Holding Riccardo Bentsik e il vicepresidente di Alstom France, Pierre Michard. Il vicepresidente è arrivato in città con l’obiettivo di definire le tempistiche per la sottoscrizione del contratto di fornitura dei mezzi per la realizzazione del sistema Smart. Il contratto, che prevederà non solo la garanzia di fornitura, ma anche la conferma da parte del produttore di rispettare il cronoprogramma e le tempistiche previste dal PNRR, sarà sottoscritto entro il mese di settembre. Alstom France fornirà mezzi di nuova generazione e dotati di importanti migliorie tecniche sviluppate negli ultimi anni, in particolare nei sistemi di sicurezza, nel layout e nella distribuzione degli spazi.

Bentisk

Riccardo Bentsik amministratore delegato di Aps Holding dichiara: «Un incontro pressoché risolutivo in vista della sottoscrizione del contratto che potrà avvenire entro la fine di settembre. Assieme al vicepresidente di Alstom France, Pierre Michard, e al Direttore generale di Ntl, Julien Rat, abbiamo chiarito alcuni punti sulle scadenze e sulla pianificazione del progetto da parte dell’azienda fornitrice: abbiamo ricevuto ampie garanzie che la consegna dei mezzi avverrà entro i termini stabiliti dal Pnrr. Per questa ragione siamo già al lavoro per arrivare alla definizione degli accordi il più celermente possibile, pur senza trascurare i dettagli più insidiosi, per consentire al fornitore un rapido avvio della produzione e rispettare le tempistiche».

Ragona

L’assessore alla mobilità, Andrea Ragona sottolinea: «Un incontro che conferma definitivamente la firma del contratto per la fornitura di tutti i mezzi. Nelle prossime settimane definiremo il testo del documentoanche in accordo con il Ministero e a settembre procederemo con un passo decisivo per la realizzazione del sistema Smart.

Un passo che smentisce tutte le polemiche spesso strumentali che hanno caratterizzato anche gli ultimi mesi. Non solo Alstom non è fallita come qualcuno continua a dire, ma sta rilanciando la sua produzione e si impegna a fornire mezzi con importanti innovazioni tecnologiche e a rispettare le strette tempistiche imposte dal Pnrr.

La realizzazione di Smart è sempre più concreta. Sono iniziati i cantieri per i sottoservizi del Sir3, presto si chiuderanno le procedure di gara per l’appalto integrato del Sir2 e quindi della progettazione definitiva e siamo in linea con tutti cronoprogrammi. Sarà un percorso che ci terrà molto impegnati e sul quale la nostra attenzione sarà massima: parliamo della più grande opera sulla mobilità sostenibile che Padova abbia mai visto che cambierà per sempre il modo di muoversi dei padovani».

Giordani

Il sindaco di Padova Sergio Giordani commenta: “Il nostro impegno per la realizzazione nei tempi stabiliti del sistema tranviario SMART e quindi SIR3 e SIR2 è massimo anche in queste settimane estive. La visita di ieri del Vicepresidente di Alstom France, che ringrazio per questo incontro, conferma quanto abbiamo sempre detto e cioè che Alstom, uno dei più grandi costruttori al mondo di materiale ferroviario e tranviario, è pronto a costruire i veicoli per Padova. Completare la nostra rete tranviaria è un obiettivo prioritario per la nostra città, che grazie a SMART farà un grande salto di qualità nella mobilità urbana, uno dei cardini attorno ai quali dobbiamo disegnare la città del futuro, che, anche alla luce delle emergenze ambientali che stiamo vivendo in questi ultimi tempi, dovrà essere più sostenibile e attenta alle persone”.