Ira-Configliachi, Giordani propone di integrare le due case di riposo

I consigli di amministrazione di AltaVita-Ira e dell’Istituto Configliachi si sono ritrovati nella sede della Provincia di Padova alla Stanga ieri, 11 aprile, per ascoltare la proposta del sindaco Sergio Giordani, relativa all’integrazione delle due Case di Riposo pubbliche cittadine, con l’obiettivo di offrire le migliori risposte alle crescenti richieste provenienti dal territorio a favore dell’assistenza agli anziani. «Il Sindaco - si legge in una nota di Palazzo Moroni - dopo aver ricordato gli avvenimenti più recenti che hanno caratterizzato la vita dei due Enti, che continueranno comunque a mantenere le proprie finalità e la propria mission, ha sottolineato come la sua proposta comporterà vantaggi sia per l’Istituto Configliachi, sia per AltaVita-Ira. Economia di scala a parte e sinergia, il Configliachi manterrebbe la propria integrità strutturale, senza più obblighi di dismissioni per motivi di bilancio, mentre la nuova realtà potrebbe utilizzare la Casa di Riposo di via Ippodromo (di proprietà della Fondazione Breda ma gestita dal Configliachi), realizzando così un volume di scambio, durante i lavori di ristrutturazione del Centro Servizi di via Beato Pellegrino».

«Il sindaco Sergio Giordani ha precisato anche che il Comune si adopererà per il superamento di tutti gli ostacoli che si possono frapporre al buon esito dell’integrazione e che anche la Regione avrebbe espresso un parere di massima favorevole all’operazione - prosegue la nota - che, ha assicurato, garantirà all’Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) gli stessi servizi di cui usufruiscono oggi. Anche per il presidente dell’Istituto Configliachi Fabio Amato, l’operazione-integrazione avrà ricadute positive con il miglioramento dei servizi per gli anziani ospiti e per le loro famiglie».

«Per il presidente di AltaVita-Ira Stefano Bellon la realizzazione di un’unica Ipab in città per la gestione dell’assistenza a favore delle persone anziane sarebbe un grande risultata e ha ribadito che sarà sempre a favore delle oculate scelte politico-amministrative finalizzate a migliorare il benessere degli anziani all’interno delle Case di Riposo».

«Mentre si susseguono in questi giorni le valutazioni attorno alla proposta del sindaco Sergio Giordani, sono già stati programmati alcuni appuntamenti sul tema dell’integrazione sinergica dei due Enti padovani ricchi di storia. In particolare, in Comune si è tenuta oggi pomeriggio, su questo tema, la riunione della Sesta Commissione Consiliare “politiche per la promozione dei servizi alla persona».