Tra Padova, Lazio e Toscana: "Amatrice Terra Viva" finalista al Festival nazionale dell’economia civile

"Amatrice Terra Viva", consorzio agricolo e impresa sociale nata all’indomani del terremoto del 2016 per risollevare l’economia del territorio, sarà una delle sette start-up finaliste al Festival nazionale dell’Economia Civile che si terrà dal 25 al 27 settembre presso Palazzo Vecchio, a Firenze, con un intervento finale di Sergio Mattarella. In particolare, nella giornata del 26 settembre le sette start-up verranno sottoposte alla votazione di una giuria che deciderà le tre idee vincitrici.

A incubare la nascita di "Amatrice Terra Viva" è la padovana Etimos Foundation, che ormai da tre decenni si occupa di finanzia etica e sostegno alle piccole e medie imprese a impatto sociale nei paesi in via di sviluppo e in Italia, tramite progetti che includono beneficiari italiani e stranieri. In occasione del quarto anniversario del sisma, a fine agosto gli agricoltori di "Amatrice Terra Viva" hanno presentato quattro tipi di pasta prodotti con il grano coltivato nella conca di Amatrice. L’anno scorso era stata la volta della birra fermentata, dei grissini bio e di un frollino alla mela e cannella commercializzato da Alce Nero, che si rifornisce dal consorzio. Il Festival Nazionale dell’Economia Civile nasce per valorizzare una nuova economia basata sull’innovazione, il rispetto dell’ambiente e l’impatto positivo sulla comunità. L’appuntamento catalizzerà economisti, politici, rappresentanti del mondo dell’impresa e giovani.