Amazon e Retake insieme nel mese della terra, oltre 3,5 tonnellate di rifiuti raccolti

Continua l’impegno di Amazon a supporto delle comunità in cui i suoi dipendenti vivono e lavorano. In occasione del Mese della Terra recentemente concluso, Amazon ha annunciato la partnership con Retake, movimento spontaneo di cittadini, no-profit e apartitico, che anche a Padova promuove la bellezza, lavivibilità e la rigenerazione urbana, incoraggiando la diffusione del senso civico e la responsabilitàdi ogni cittadino nel contribuire alla crescita civile ed economica dell’Italia.

Il patto

Insieme all’associazione, Amazon ha coinvolto i propri dipendenti di diverse sedi d’Italia in 8 eventi, per un totale di 160 partecipanti e oltre 3,5 tonnellate di rifiuti raccolti. Sette le città coinvolte: Milano, Roma, Venezia, Padova, Cagliari, Palermo, e Burago di Molgora (MB), con l’obiettivo di sensibilizzare dipendenti e comunità locali sui temi della riqualificazione urbana, della sostenibilità e del riciclo. Tra passeggiate ecologico-culturali e altre attività virtuose, la sinergia che si è venuta a creare ha fatto sì che gli eventi si siano trasformati in veri e propri momenti di condivisione.

Padova

A Padova, un gruppo di dipendenti Amazon dei depositi di smistamento di Vigonza (PD), Riese Pio X (TV) e Vicenza ha partecipato a un evento di raccolta rifiuti presso il Parco delle Farfalle. In totale, sono stati raccolti 20 kg di rifiuti e 10 alberi sono stati liberati dalla plastica. “Siamo lieti di aver avuto l’opportunità di realizzare questa iniziativa con Retake in occasione del Mese della Terra. I dipendenti hanno preso parte con entusiasmo all’attività con un obiettivo comune: celebrare le bellezze del territorio prendendosene cura” ha dichiarato il responsabile del deposito di smistamento di Vigonza (PD), Federico Sapia. “Grazie a Retake che ci ha permesso di organizzare in occasione della Settimana della Terra un evento di grande condivisione e team building con i depositi Amazon di Vigonza, Vicenza e Riese Pio X. Unendo le nostre forze, siamo riusciti a liberare dieci alberi dalla plastica presente nel sottosuolo nel Parco delle Farfalle di Padova, contribuendo a ripulire un luogo comune della comunità e ridando alla natura il suo spazio!” ha dichiara Antonio Iannuzzo, Area Manager del deposito di smistamento di Riese Pio X (TV).