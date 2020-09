Il Comune di Este è "Ambasciatore dell'Economia Civile" grazie al progetto “4H - Scaliamo il futuro!”

Este è tra i cinque comuni italiani nominati "Ambasciatori dell'Economia Civile" durante il Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si è tenuto a Firenze nel fine settimana. Domenica 27 settembre, giornata conclusiva del Festival, il sindaco Roberta Gallana ha presentato Este e il “Progetto 4h - Scaliamo il futuro!”.

Commenta con entusiasmo Roberta Gallana, sindaco di Este: «Un bellissimo successo per la Città di Este. Abbiamo sempre riservato una grande attenzione al settore del sociale, con iniziative e progetti pensati per i cittadini, in collaborazione con enti quali la Fondazione Irea, le parrocchie e le associazioni del territorio. Ottenere questo prestigioso riconoscimento è un lustro per l'intera comunità ed è ulteriore simbolo dell'importanza di fare rete. Ringrazio per questo successo l’assessore al Sociale, Lucia Mulato, e il direttore di Irea Morini Pedrina, Elena Littamé». ''4H- Scaliamo il futuro!'', il progetto triennale finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (la cui attuazione è affidata all’impresa sociale Con i Bambini), promuove attività e iniziative a favore dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni ed è atato premiato per il positivo impatto avuto sulla comunità educante atestina. Spiega l'assessore Mulato: «Il progetto coinvolge circa 250 ragazzi, insieme alle loro famiglie, con l'obiettivo di rafforzare la comunità educante e offrire ai ragazzi opportunità educative efficaci. Le attività del Progetto 4H sono realizzate dentro e fuori la scuola secondaria di primo grado Carducci di Este, hanno un forte approccio inclusivo. Il Progetto vuole valorizzare le relazioni già esistenti tra coloro che si occupano dei ragazzi in questa fascia d'età, per fare rete e trasformare l'iniziativa in una vera e propria start up orientata a mantenere una comunità educante viva e attiva, che resti una risorsa per l'intero territorio». Aggiunge Elena Littamè: «Il Progetto ''4H - Scaliamo il futuro!'' si basa su 4 pilastri fondamentali, le quattro ''H'': Human (opportunità di essere), Hub (opportunità di vivere insieme), Hotspot (opportunità di fare) e Help (opportunità di comprendere). Siamo contenti di avere intercettato i ragazzi più fragili e di essere riusciti a coinvolgere in modo importante gli adulti di riferimento. Sono infatti circa 120 gli adulti che hanno partecipato alle attività loro dedicate».

Laboratori, sostegno alle fragilità, doposcuola, centri estivi e occasioni di incontro, l'iniziativa si rivolge, infatti, attraverso convegni e webinarm anche alle famiglie dei giovani studenti, nell'affrontare temi come l'uso e l’abuso delle tecnologie, la prevenzione e la cura delle dipendenze e del bullismo e l'educazione ai sentimenti e alle emozioni. La Fondazione IREA Morini Pedrina è capofila del progetto, promosso in collaborazione con il Comune di Este, e realizzato in partnership con il Museo Nazionale Atestino, l’Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli” di Este, l’Università degli Studi di Padova, il Comune di Baone, il Centro di Formazione Professionale Manfredini, la Parrocchia di Santa Tecla, la Fondazione Santa Tecla e Sesa spa. «Ringrazio ancora una volta la Fondazione Irea e tutti i partner del Progetto ''4H - Scaliamo il futuro'', iniziativa che negli ultimi anni contribuisce a dare lustro alla Città di Este, permettendo ai ragazzi e alle loro famiglie una miglior qualità dell'educazione e dell'interazione sociale. - conclude il Sindaco Roberta Gallana. - Questo riconoscimento è la dimostrazione che la collaborazione tra enti, la solidarietà e l'attenzione al settore del Sociale sono punti fondamentali per lo sviluppo e la crescita di Este e dei suoi giovani cittadini».