Blitz all'alba sui cantieri del tram, ambientalista s'incatena ad un albero da abbattere

Si è incatenata dall'alba agli alberi della passeggiata Bianchini per protestare contro il taglio dei 39 alberi, che in questi giorni gli operai stanno abbattendo per consentire i lavori sui sottoservizi, utili poi al passaggio della nuova linea del tram. Una giovane attivista ambientalista ha bloccato quindi i lavori da prima delle 6, incatenandosi proprio ad uno degli alberi destinati ad essere potati. Sul posto anche Maurizio Ulliana. portavoce di uno dei comitati contrari all'abbattimento: «Ho ribadito che la manutenzione è necessaria, magari ci fosse stata prima, ma che non si può chiamare manutenzione l'opera di taglio massivo per predisporre il percorso del tram, e piantumazione di giovani alberi in altri luoghi. Quindi non ci saranno più alberi, cioè verde, ombra, rinfrescamento temperatura estiva, lungo il percorso, a causa dell'infrastruttura tram. Gli alberi sono considerati inconciliabili con il passaggio del tram». La ragazza, esponente di "Ultima Generazione" (che però ha agito a titolo personale) poi è andata via attorno alle 11.