Ambiente e risparmio energetico, parte la prima edizione dei premi di laurea intitolati a Mauro Mantovan

Premiare progetti innovativi che sviluppino sinergie e integrazioni tra gli edifici e le attività umane in contesti urbani, che mettano al centro i temi del risparmio energetico, dell’utilizzo di energie rinnovabili, della qualità dell’aria, per contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile per tutti. È questo l’obiettivo della prima edizione del bando per l’assegnazione di due premi di laurea intitolati alla memoria di Mauro Mantovan, imprenditore e alumnus dell’Università di Padova e di CUOA Business School scomparso prematuramente nell’ottobre del 2022. Il bando è promosso dall’Associazione degli Amici dell’Università di Padova e l’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, con il patrocinio della Scuola di Ingegneria dell’Università di Padova e in collaborazione con CUOA Business School e l’Associazione Alumni CUOA.

«Credo che intitolare due premi di laurea a Mauro Mantovan sia uno dei modi migliori per celebrare il lascito di un grande imprenditore, socio benemerito della nostra associazione e sostenitore convinto e appassionato delle nostre iniziative» dichiara Enrico Del Sole, presidente dell’Associazione Amici dell’Università di Padova. «Mantovan ha sempre creduto nel valore della cultura e delle idee, nel legame tra sapere e mondo economico, in un’impresa che è fattore di sviluppo economico e sociale, nel rispetto dell’ambiente e delle sue risorse, a difesa degli interessi delle generazioni presenti e future».

«Siamo felici, grazie a questi premi, di poter onorare la memoria di un innovatore e visionario come Mauro Mantovan» dichiara Gianni Dal Pozzo, presidente dell’Associazione Alumni dell’Ateneo patavino. «Un imprenditore che ha sempre creduto fermamente nel futuro e nelle nuove generazioni. Il suo coraggio, la sua voglia di innovare e di puntare a progetti ambiziosi sono tra i principali insegnamenti che rimarranno con noi per sempre, preziosa eredità del suo percorso che aveva voluto trasmettere anche agli studenti del nostro Ateneo, facendosi eccellente testimone dei valori fondanti dell'Università di Padova».

«Mauro Mantovan era un grande amico della nostra scuola - ricorda Giuseppe Caldiera, direttore generale di CUOA Business School – Fin dal primo giorno, quando ha scelto di iniziare il suo percorso MBA con noi, abbiamo visto una grande convergenza di valori: credeva fortemente nel valore della formazione, nell’investimento sulle persone che collaboravano con lui, nella necessità di rendere agito un modello di impresa etico e sano. Ci colpiva sempre, quando condivideva con noi le sue visioni sul futuro delle imprese e sulla necessità di avere cura delle persone. Questi premi in sua memoria sono il miglior modo di onorare un imprenditore illuminato, un manager di spessore e soprattutto un uomo dotato di spirito innovativo e di una umanità fuori dal comune, caratteristiche che è bene siano di ispirazione per i giovani che guideranno le imprese nei prossimi anni».

«La Scuola di Ingegneria dell'Università di Padova sta sempre più stimolando una stretta collaborazione tra il mondo accademico e quello aziendale» commenta il prof. Franco Bonollo, presidente del Consiglio della Scuola di Ingegneria dell’Università di Padova. «Il Patrocinio al Premio di Laurea intitolato a Mauro Mantovan si inserisce in questa logica ed è soprattutto il modo migliore per ricordare la figura di un ingegnere che ha saputo coinvolgere e valorizzare, con impegno e passione, i nostri giovani studenti e laureati».

Il bando è rivolto a laureati e laureate in tutti i corsi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico afferenti alla Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova che abbiano conseguito il titolo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2023. Il termine per l’invio delle candidature è fissato al 31 luglio (a questo link). Per i due vincitori è previsto un premio finale di 1.500 euro, ma anche uno o più riconoscimenti speciali per un valore complessivo di 5.000 euro, da utilizzare per la partecipazione a corsi di CUOA Business School nel periodo 2023/2024.

Mauro Mantovan era laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Padova e diplomato Master MBA presso CUOA Business School. Dopo esperienze professionali maturate in aziende del settore, nel settembre 2001 fondò HiRef, azienda produttrice di soluzioni nell’ambito del raffreddamento per infrastrutture IT, delle telecomunicazioni e dei processi industriali. Mantovan ha sostenuto con convinzione e con l'entusiasmo che gli era proprio, anche l'Associazione degli Amici dell’Università di Padova aderendovi come Socio Sostenitore Benemerito così come il CUOA Business School di cui era analogamente Socio Sostenitore. Le sue attenzioni primarie erano sempre rivolte alle generazioni future che ha accompagnato e stimolato, ospitando negli anni oltre 40 laureandi e dottorandi in tesi, per sviluppare idee innovative insieme a loro. Grazie al personalissimo modello d’innovazione, basato sulla generazione a ciclo continuo di corporate spin-off, Mauro Mantovan ha contribuito negli anni alla crescita del gruppo HiRef con la creazione di sette aziende nel settore Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration anche grazie alle idee di alcuni giovani collaboratori dotati di grande capacità.

Associazione degli Amici dell’Università di Padova, costituita nel 1989, promuove il rapporto tra l'Ateneo patavino e il mondo economico produttivo e sostiene programmi di ricerca e di didattica, incontri scientifici e culturali, premi e altri riconoscimenti a favore di studenti meritevoli e di giovani studiosi. Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, dal 2015, riunisce tutti i laureati, i dottori di ricerca, i diplomati master e delle scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Padova all’interno di una comunità a cui tutti possano avere libero accesso e pari considerazione nel nome dei valori fondanti dell’Ateneo, ai quali essi possano continuare a ispirarsi nella vita professionale e privata e dei quali possano essere prestigiosi testimoni nel mondo.

CUOA Business School è la Business School di più antica tradizione in Italia, nata a Nordest e riconosciuta a livello nazionale. Dal 1957, è punto di riferimento per la qualità dell’offerta formativa, la flessibilità delle proposte, la costante attività di sensibilizzazione e informazione sui temi della moderna cultura d’impresa e per il legame molto stretto e solido con le imprese. CUOA Business School, grazie ad una rete di 17 università sostenitrici, oggi è anche il punto di congiunzione per la valorizzazione dell’eccellenza formativa del nostro Paese. Associazione Alumni CUOA è nata nel 1963 con l’obiettivo di accrescere il valore e la visibilità dei diplomati Master CUOA e di costituire una comunità forte e consolidata, che sia un punto di riferimento per la Scuola, il territorio e gli Alumni stessi. L'Associazione supporta lo sviluppo della Community di Alumni attraverso progetti, attività e eventi organizzati per facilitare il mantenimento dei contatti fra Diplomati Master, per favorire il confronto e lo scambio di idee, la diffusione di esperienze e il moltiplicarsi di occasioni di reciproca utilità e collaborazione professionale.