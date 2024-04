Un poliambulatorio nel centro commerciale: la novità targata Alì e SynLab NordEst

Prenotare una visita, fare gli esami del sangue o un elettrocardiogramma dentro a un centro commerciale? Lo si può fare all’Alìper di via Previtali ad Abano Terme, ed è frutto della collaborazione tra il gruppo padovano della grande distribuzione organizzata e Synlab Nord Est, network di laboratori dotati di punti prelievo e centri diagnostici.

Poliambulatorio nel centro commerciale

Nelle scorse ore è stato inaugurato il poliambulatorio all’interno della struttura commerciale, che rappresenta una novità assoluta per il territorio padovano. Aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10 del mattino per i prelievi e poi per altre prestazioni, la struttura ha come principale obiettivo quello di fornire un servizio ulteriore all’utenza. La scelta fatta da Alì va proprio in questa direzione, ovvero garantire alla popolazione una serie di servizi di vicinato che rispondono a esigenze diverse, in questo caso quelle sanitarie, con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone. Il gruppo della grande distribuzione organizzata, che conta 117 punti vendita tra Veneto ed Emilia Romagna, ha deciso di investire in questa collaborazione per dare continuità alla mission dell’azienda che mette al centro le persone e le loro necessità.

Alì

Dichiara Gianni Canella, presidente di Alì: «La salute è uno dei valori principali per tutti noi e la sua tutela dev’essere sempre al primo posto. Siamo convinti che la strada intrapresa rappresenti un cambio di paradigma molto interessante per strutture come questa di Abano. Siamo felici, grazie a questa collaborazione, di poter garantire un presidio di salute e di prossimità per tutti i cittadini di Abano Terme. Abbiamo già sperimentato con il partner Synlab come questo sia un servizio molto richiesto, dove il centro commerciale diviene un vero e proprio elemento parte della comunità». Nel poliambulatorio di Abano Terme si potranno eseguire esami del sangue, Ecg, prestazioni infermieristiche e prenotare visite specialistiche, in convenzione o privatamente.

Synlab NordEst

Afferma Cesare Gallorini, direttore regionale di Synlab NordEst: «Ringrazio la famiglia Canella e tutto il gruppo Alì per aver accettato di percorrere insieme questa strada. L’attenzione ai bisogni del paziente e alla qualità terapeutica è costante e il nostro impegno è continuamente proiettato all’innovazione e alla sperimentazione, come in questo caso. Vogliamo essere punto di riferimento per la popolazione, dai giovani ai più anziani che qui, al di là delle ragioni legate alla comodità, possono trovare personale qualificato e un presidio sanitario».