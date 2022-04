Ospedale di Padova, apre l'ambulatorio per la prescrizione di esercizio fisico

L’Ambulatorio per la prescrizione di Esercizio Fisico situato al primo piano del Monoblocco di Via Giustiniani dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, è una nuova offerta ambulatoriale della Medicina dello Sport e dell’Esercizio, il cui direttore è il professor Andrea Ermolao.

Ambulatorio

L’Ambulatorio per la prescrizione di Esercizio Fisico è rivolto a pazienti con patologia cronica o fattori di rischio che necessitino di un percorso di avviamento all’attivita? fisica: vi si può accedere con impegnativa del medico specialista o del medico di medicina generale prenotandosi inviando una mail a prescrizione.esercizio@aopd.veneto.it, segnalando le proprie condizioni cliniche (principali malattie sofferte) ed allegando l’impegnativa. Il nuovo servizio offerto è nato dalla decennale esperienza dell’Unità Operativa Complessa di Medicina dello Sport nella prescrizione individualizzata di esercizio, nei soggetti portatori di fattori di rischio e di patologie croniche, nonchè dalla consapevolezza di come tale prescrizione sia fondamentale nella gestione terapeutica dei pazienti. È ormai consolidato che l’esercizio fisico debba essere considerato quasi come un farmaco a tutti gli effetti e come tale debba essere dosato e adattato alla condizione clinica del paziente, con ottime evidenze di efficacia in termini preventivi e terapeutici per diverse patologie croniche.

Medicina dello sport

La Medicina dello Sport di Padova che è Centro di riferimento Nazionale dell’iniziativa Exerciseis Medicine Italia, e Centro di riferimento Regionale specializzato per la prescrizione di esercizio terapeutico nelle patologie croniche, ha maturato esperienza nella gestione quotidiana di pazienti con trapianto di organo solido (rene, cuore e fegato), con cardiopatie congenite, cardiomiopatie, obesità e problematiche oncologiche. Si è reso quindi indispensabile offrire l’opportunità della Prescrizione di Esercizio anche a tutti i pazienti portatori di una o più patologie croniche o con necessità di controllo dei fattori di rischio. Dopo una prima valutazione ambulatoriale del Medico dello Sport e dell’Esercizio, i pazienti parteciperanno ad un percorso di avviamento all’esercizio fisico che potranno eseguire in sicurezza nella Palestra Medica o direttamente sul territorio (Palestre della Salute o in maniera individualizzata, ma monitorata). Un team di Medici dello Sport e dell’Esercizio Fisico e di Chinesiologi specializzati in attività Motoria Preventiva e adattata, seguirà i pazienti in un percorso che li aiuterà a combattere la sedentarietà e a praticare l’attività fisica in sicurezza, integrandola nella propria quotidianità per poterne sfruttare tutti i benefici. Il progetto mira a dare massima diffusione all’esercizio-terapia nei pazienti con patologia cronica, e nella popolazione generale.

Azienda Ospedaliera

«Il Covid - afferma il Direttore Generale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova dott. Giuseppe Dal Ben - ha dimostrato che l’attività fisica è davvero fondamentale per gran parte dei cittadini, di tutte le età. Stiamo vivendo un ritorno alla normalità, che passa anche per un rinnovato interesse verso lo sport e le attività outdoor, anche ad alta intensità. Per questo il controllo medico-sanitario non solo per gli atleti, è davvero importante e l’Azienda sta investendo nell’avvicinare i servizi della medicina sportiva ad un pubblico più ampio possibile, aumentando anche le iniziative di prevenzione e cultura in quest’importante ambito». Sarà quindi possibile inviare le richieste di prenotazioni via mail prescrizione.esercizio@aopd.veneto.it, allegando un’impegnativa del Medico di riferimento con dicitura: prescrizione di esercizio fisico strutturato. In corso di valutazione clinica potrà essere necessario completare l’iter con altri accertamenti (elettrocardiogramma, handgrip e valutazione della composizione corporea).