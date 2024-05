Ampliamento Alì, parla Confindustria: «Una scelta che porta solo benefici a Padova»

Nel grande dibattito sull'ampliamento dei magazzini Alì in via Svezia irrompe Confindustria. Il presidente Veneto Est Leopoldo Destro (in foto in basso), la considera solo «piena di benefici per la città». C'è da convincere però metà Consiglio comunale, tra dubbiosi e contrari, che il sindaco Sergio Giordani sta contando giorno per giorni. Sarà infatti il parlamentino di Palazzo Moroni a dover decidere definitivamente se concedere la variante, decidendo di mettersi contro gli ambientalisti, pronti invece alle barricate.

Il parallelo con Intel

«Che cosa hanno in comune il recente caso Intel e Alì, il colosso statunitense dei semiconduttori e il gruppo padovano leader della grande distribuzione? Assai poco (o nulla), si dirà - scrive Destro in un suo intervento - .Ma le rispettive ipotesi (sfumate per i chip) e piani di investimento in Veneto, suggeriscono una riflessione comune sulla nostra capacità di attrarre e consolidare investimenti, che gioca un ruolo cruciale nell’economia globale e dei territori. La scelta del gruppo Alì di continuare ad investire nel nostro territorio, nell’ampliamento del hub logistico di via Svezia a Padova, al margine meridionale della zona industriale, è una decisione importante, non scontata, specie in una fase di incertezza come questa, tra gli effetti di tensioni geopolitiche, alti tassi per famiglie e imprese e fiducia incerta che contrae i consumi e gli investimenti. Una scelta coerente con la vocazione distintiva del sistema Padova alla logistica integrata, imperniata su Interporto, che nello scenario complesso degli ultimi anni ha confermato la propria centralità strategica, sia in termini di valore economico sia per il ruolo nel garantire la continuità delle filiere produttive e merceologiche».

L'ambiente

«Una scelta, dunque, foriera di benefici economici e sociali per il territorio - diretti e per l’indotto - e di importanti mitigazioni ambientali per il tessuto urbano, non solo 50.000 metri quadri di aree verdi piantumate, ma eliminazione del traffico inter-magazzini e riduzione di 35.000 chilogrammi all'anno di Co2. Al tempo stesso, è un banco di prova per chi sostiene la necessità di prodigarsi per attrarre investimenti. Per le capacità dell’amministrazione e di tutti gli attori politici ed economici, e quindi enti locali, sindacati, gestori di infrastrutture, categorie economiche, partiti di maggioranza e di opposizione, di impegnarsi nel creare un ecosistema -e un clima - favorevole a tali investimenti, di accrescere i servizi, snellire gli iter autorizzativi con tempi certi perché anche questo impatta sulla competitività e l’attrattività. Di compendiare, con saggezza ed equilibrio, le esigenze di sviluppo con l’uso razionale e sostenibile del suolo e con i migliori standard ambientali. Standard che il progetto Alì assicura, come ha certificato, ormai due anni fa, il giudizio favorevole della Conferenza di servizi decisoria e quindi gli approfondimenti aggiuntivi del Comune. Il mondo dell’impresa ha ormai incorporato la sostenibilità come coscienza di luogo, del limite delle risorse e di compatibilità ambientale del modello produttivo. Il progetto Green Hub di Alì ne è un esempio virtuoso. In questo senso, la scelta tra lo sviluppo economico e la difesa dell’ambiente è un falso dilemma. Dobbiamo perseguire entrambi gli obiettivi insieme. Concentrarci su una ripresa sostenibile e inclusiva incentrata sull’Agenda 2030».

La condivisione

«Farlo certamente con il metodo di condivisione, ma anche con la tempestività che i tempi mutevoli e incalzanti dell’economia richiedono, per realizzare a Padova questo importante investimento, a valenza regionale (oltre 50 milioni con un indotto di oltre 100), e alzare tutti l’asticella, dal Governo alle Regioni e ai territori, per l’attrazione di imprese nazionali ed estere ad alto valore aggiunto. E dimostrare così, nei fatti, alle prossime Intel e, prima di tutto, alle stesse imprese venete che, sì, Padova e il Veneto sono un contesto ideale (player, filiere, alte competenze, iter efficienti) dove investire e crescere. Chi vuol assumersi la responsabilità di smentirlo?»